НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Уиткоф и Кушнер отиват в Москва за нова среща с Владимир Путин

          0
          38
          Стив Уиткоф и Джаред Кушнер
          Стив Уиткоф и Джаред Кушнер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, планират да посетят Москва през януари за разговори с президента на Русия Владимир Путин по Украйна, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Последната им среща с руския държавен глава в Кремъл беше в началото на декември. Двете страни обсъдиха същността на предложената от САЩ инициатива, но не успяха да постигнат компромис. Според президента Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил те да бъдат разгледани поотделно.

          Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, планират да посетят Москва през януари за разговори с президента на Русия Владимир Путин по Украйна, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Последната им среща с руския държавен глава в Кремъл беше в началото на декември. Двете страни обсъдиха същността на предложената от САЩ инициатива, но не успяха да постигнат компромис. Според президента Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил те да бъдат разгледани поотделно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          NZZ: Зимата стана съюзник на руската армия и постави ВСУ в тежко положение

          Иван Христов -
          Руските удари по украинската военна инфраструктура през зимата са причинили сериозни трудности на правителството в Киев и са увеличили недоволството на украинците от ситуацията,...
          Война

          Обвиниха Юлия Тимошенко в подкуп на депутати от Върховната Рада

          Иван Христов -
          Служители на антикорупционните служби в Украйна обвиниха лидера на партията „Батькивщина“ Юлия Тимошенко в подкупване на депутати от Върховната Рада, съобщава „Украинская правда“, позовавайки...
          Война

          Русия нанесе масирана атака с дронове по Кривой Рог, десетки хиляди останаха без електричество и отопление

          Иван Христов -
          В нощта срещу сряда, 14 януари, Русия нанесе масирана атака с дронове срещу град Кривой Рог, оставяйки десетки хиляди без електричество и отопление, съобщи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions