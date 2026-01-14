Уиткоф и Кушнер отиват в Москва за нова среща с Владимир Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, планират да посетят Москва през януари за разговори с президента на Русия Владимир Путин по Украйна, съобщава Bloomberg.

Последната им среща с руския държавен глава в Кремъл беше в началото на декември. Двете страни обсъдиха същността на предложената от САЩ инициатива, но не успяха да постигнат компромис. Според президента Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил те да бъдат разгледани поотделно.