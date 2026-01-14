Украинската армия взе за трофей супермодернизиран руски танк Т-80БВМ

Военнослужещи от танков батальон във взаимодействие с бойци от 1-ви щурмови батальон на 92-ра отделна щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), са взели „трофей“ супермодернизиран руски танк Т-80БВМ, според официалната страница във Facebook на 92-ра отделна щурмова бригада „Иван Сирко“, предава „Милитарний“.

- Реклама -

В изявлението се отбелязва, че техниката на руската армия е била повредена и пленена от украинските войски след битката.

„Превземането на вражеска техника е поредно доказателство за ефективното сътрудничество между подразделенията и професионалната подготовка на личния състав на бригадата. Чест за нас. Слава на Украйна“, се казва във военното изявление.

Между другото, „Милитарний“ съобщава, че този руски танк е оборудван с противодронов „мангал“ – рамка, изработена от мрежа и кабел, предназначена да активира бойната глава на FPV дронове. Конструкцията покрива страните и задната част на купола, както и двигателния отсек. Твърди се също, че танкът е оборудван с реактивна броня: блокове „Контакт-1“ отпред и отстрани и „Реликт“ на купола.

Анализатори отбелязаха, че Т-80БВМ е модернизирана версия на танка Т-80БВ, разработен от Омския завод за транспортно машиностроене. Твърди се, че той подобрява ключовите бойни характеристики на машината.

Освен това, танкът е оборудван със 125-милиметрово оръдие 2А46М-4, стабилизатор на въоръжението 2Е58 и наблюдателно устройство на водача ТВН-5. Изданието отбелязва, че механизмът за зареждане е модифициран, за да побере бронебойни боеприпаси с обеднен уран – 3БМ59 Свинец-1 и 3БМ60 Свинец-2.

Според анализатори, подобреното командване и управление се осигурява от поставянето на УКВ радиостанция Р-168-25У-2 Акведук. Танкът е получил и модернизиран газотурбинен двигател ГТД-1250.