Новият министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, обяви, че два милиона украинци се издирват за укриване от мобилизация, а други 200 000 военнослужещи са в отсъствие без разрешение (AWOL). Това заяви Федоров по време на изказване в парламента, след като беше назначен на новия си пост.

„Днес не можем да водим война с нови технологии, използвайки стара организационна структура“, подчерта Федоров, добавяйки, че Украйна трябва да извърши реформи в армията, да подобри инфраструктурата на фронта и да изкорени лъжата и корупцията. Той също така заяви, че е необходимо да се утвърди лидерството и нова култура на доверие. - Реклама -

Тези данни за броя на украинците, укриващи се от мобилизация, и военнослужещите, които напускат без разрешение, се оповестяват в момент, когато Украйна се сблъсква с критичен недостиг на човешки ресурси. Пехотните подразделения изпитват особени трудности да компенсират загубите си.

Много войници, изтощени от почти четири години на пълномащабна война с минимални почивки, са избрали да напуснат самоволно или да дезертират, въпреки че тези действия се наказват със затвор от 5 до 12 години по време на военно положение.

По време на войната, укритото неявяване за мобилизация също се наказва с лишаване от свобода от 3 до 5 години. Много военнослужещи са използвали самоволното напускане като метод за прехвърляне между подразделения, за да избегнат дългата бюрократична процедура, но напоследък тази практика е ограничена.