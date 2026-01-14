НА ЖИВО
          Украйна издирва 2 милиона укриващи се от мобилизация и 200 000 военнослужещи в отсъствие без разрешение

          14 януари 2026 | 21:44 190
          Новият министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, обяви, че два милиона украинци се издирват за укриване от мобилизация, а други 200 000 военнослужещи са в отсъствие без разрешение (AWOL). Това заяви Федоров по време на изказване в парламента, след като беше назначен на новия си пост.

          „Днес не можем да водим война с нови технологии, използвайки стара организационна структура“, подчерта Федоров, добавяйки, че Украйна трябва да извърши реформи в армията, да подобри инфраструктурата на фронта и да изкорени лъжата и корупцията. Той също така заяви, че е необходимо да се утвърди лидерството и нова култура на доверие.

          Тези данни за броя на украинците, укриващи се от мобилизация, и военнослужещите, които напускат без разрешение, се оповестяват в момент, когато Украйна се сблъсква с критичен недостиг на човешки ресурси. Пехотните подразделения изпитват особени трудности да компенсират загубите си.

          Много войници, изтощени от почти четири години на пълномащабна война с минимални почивки, са избрали да напуснат самоволно или да дезертират, въпреки че тези действия се наказват със затвор от 5 до 12 години по време на военно положение.

          По време на войната, укритото неявяване за мобилизация също се наказва с лишаване от свобода от 3 до 5 години. Много военнослужещи са използвали самоволното напускане като метод за прехвърляне между подразделения, за да избегнат дългата бюрократична процедура, но напоследък тази практика е ограничена.

