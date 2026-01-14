Украйна обявява извънредно положение в енергийния сектор заради руските удари – ОБНОВЕНА

Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор на Украйна заради тежките последици от руски удари
Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор, със специален фокус върху столицата Киев, която е сериозно засегната от руските атаки, оставили жителите без електричество, отопление и вода при температури под нулата.
Зеленски съобщи, че в Киев ще бъде създадена оперативна група, която ще координира реакцията денонощно. Той добави, че новоназначеният министър на енергетиката Денис Шмигал ще ръководи усилията за подпомагане на гражданите и общностите в рамките на извънредните мерки.
Правителството на Украйна ще засили усилията си със свои чуждестранни партньори за осигуряване на критично важно енергийно оборудване, увеличаване на вноса на електрическа енергия и гарантиране на допълнителна подкрепа. Президентът добави, че по време на извънредното положение ще бъдат опростени правилата за присъединяване на резервно енергийно оборудване към електропреносната мрежа.
Зеленски също така обяви, че е разпоредил преразглеждане на нощния полицейски час, който е в сила от въвеждането на военното положение в началото на пълномащабното руско нахлуване. Това е за да се осигури неограничен достъп на гражданите до т.нар. „пунктове на несъкрушимост“, които осигуряват електричество и отопление. Градът планира и откриването на допълнителни такива пунктове.
През последните дни Русия нанесе масирани удари по Киев и страната с ракети и дронове, като в резултат на атаките около 70% от столицата остана без електрическо захранване на 13 януари. Работата на енергийните екипи, които се опитват да отстранят щетите, е затруднена от ледените температури, а резервното оборудване на много места е на изчерпване.
