      сряда, 14.01.26
          Украйна обявява извънредно положение в енергийния сектор заради руските удари – ОБНОВЕНА

          14 януари 2026 | 21:07 1050
          Снимка: Ukrainian Presidential Press Service via Reuters
          Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор на Украйна заради тежките последици от руски удари

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор, със специален фокус върху столицата Киев, която е сериозно засегната от руските атаки, оставили жителите без електричество, отопление и вода при температури под нулата.

          Зеленски съобщи, че в Киев ще бъде създадена оперативна група, която ще координира реакцията денонощно. Той добави, че новоназначеният министър на енергетиката Денис Шмигал ще ръководи усилията за подпомагане на гражданите и общностите в рамките на извънредните мерки.

          „Последиците от руските удари и влошаващите се метеорологични условия са тежки“, написа украинският президент в канала си в Telegram.

          Правителството на Украйна ще засили усилията си със свои чуждестранни партньори за осигуряване на критично важно енергийно оборудване, увеличаване на вноса на електрическа енергия и гарантиране на допълнителна подкрепа. Президентът добави, че по време на извънредното положение ще бъдат опростени правилата за присъединяване на резервно енергийно оборудване към електропреносната мрежа.

          Зеленски също така обяви, че е разпоредил преразглеждане на нощния полицейски час, който е в сила от въвеждането на военното положение в началото на пълномащабното руско нахлуване. Това е за да се осигури неограничен достъп на гражданите до т.нар. „пунктове на несъкрушимост“, които осигуряват електричество и отопление. Градът планира и откриването на допълнителни такива пунктове.

          „Ремонтните екипи, енергийните компании, комуналните служби и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да работят денонощно за възстановяване на електроснабдяването и отоплението“, заяви Зеленски.

          През последните дни Русия нанесе масирани удари по Киев и страната с ракети и дронове, като в резултат на атаките около 70% от столицата остана без електрическо захранване на 13 януари. Работата на енергийните екипи, които се опитват да отстранят щетите, е затруднена от ледените температури, а резервното оборудване на много места е на изчерпване.

