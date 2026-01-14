Напрежението между гръцкото правителство и протестиращите земеделци ескалира до ръба на открита конфронтация след продължителни преговори. Ситуацията се изостри, след като част от фермерските организации отказаха диалог с министър-председателя Кириакос Мицотакис и заявиха намерение да засилят пътните блокади.

В рамките на среща, продължила три часа и половина, премиерът разговаря с представители на 14 блокадни пункта и земеделски съюзи. Дискусията бе белязана от остри спорове и висок градус на напрежение. Веднага след края на разговорите, правителствени източници, цитирани от в. „Катимерини“, разкриха, че Мицотакис е поставил своеобразен 48-часов ултиматум на групите, които възпрепятстват движението по пътищата. Беше посочено, че властите имат готовност да се намесят още на 15 януари.

„Правителството изчерпа границите на своето разбиране към сектор, който подкрепя от години. След 45 дни това изпитание не може да продължава“, категоричен бе Кириакос Мицотакис. Той отправи остри критики към определени участници в блокадите, наричайки ги партийно мотивирано малцинство, което „открито изнудва обществото“. Премиерът подчерта, че няма да бъде толериран „изнудване, беззаконие или абсурд“.

Според информация от правителството, поставеният срок цели да даде последен шанс на протестиращите да освободят пътните артерии доброволно. В противен случай ще бъде приложен законът, включително чрез полицейски действия – мярка, от която Министерството на защита на гражданите досега се въздържаше.

Земеделците, които бойкотираха срещата, планират да насочат трактори към Атина и настояват за преговори в първоначално заявения от тях формат. Въпреки това, част от присъствалите на разговорите определиха срещата като конструктивна, обсъждайки 20 ключови теми, сред които поземлената собственост, субсидиите, „зеленият преход“, климатичните промени и недостигът на работна ръка.

Самият Мицотакис окачестви срещата като „много съдържателна и откровена“ и анонсира нови мерки за подкрепа. Сред тях е осигуряването на най-ниската цена на електроенергията за фермерите в Европа, включително за тези с разсрочени задължения, както и премахване на специалния акциз върху дизеловото гориво. Предвидени са и компенсации за загубите от шарка по овцете и козите, като ще бъде създадена и специализирана комисия по въпросите на животновъдството.