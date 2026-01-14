Урсула фон дер Лайен разделя парите за Украйна на две – две трети отиват за поръчки от европейски военни предприятия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС възнамерява да раздели одобрените за Украйна 90 милиарда евро на две части: една трета за общия бюджет и две трети за военни доставки, съобщава Reuters.

„Ние наистина правим следващата стъпка в подкрепата си за изграждането на по-силна и по-стабилна Украйна“, заяви тя на пресконференция в Брюксел.

Според Фон дер Лайен, 60-те милиарда евро, отпуснати за военни нужди, ще бъдат използвани предимно за закупуване на оборудване от страни от ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).