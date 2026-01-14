НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Урсула фон дер Лайен разделя парите за Украйна на две – две трети отиват за поръчки от европейски военни предприятия

          14 януари 2026 | 16:40 510
          Урсула фон дер Лайен
          Урсула фон дер Лайен
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС възнамерява да раздели одобрените за Украйна 90 милиарда евро на две части: една трета за общия бюджет и две трети за военни доставки, съобщава Reuters.

          - Реклама -

          „Ние наистина правим следващата стъпка в подкрепата си за изграждането на по-силна и по-стабилна Украйна“, заяви тя на пресконференция в Брюксел.

          Според Фон дер Лайен, 60-те милиарда евро, отпуснати за военни нужди, ще бъдат използвани предимно за закупуване на оборудване от страни от ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС възнамерява да раздели одобрените за Украйна 90 милиарда евро на две части: една трета за общия бюджет и две трети за военни доставки, съобщава Reuters.

          - Реклама -

          „Ние наистина правим следващата стъпка в подкрепата си за изграждането на по-силна и по-стабилна Украйна“, заяви тя на пресконференция в Брюксел.

          Според Фон дер Лайен, 60-те милиарда евро, отпуснати за военни нужди, ще бъдат използвани предимно за закупуване на оборудване от страни от ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          ГДБОП задържа мъж в Русе за разпространение на порно с непълнолетни

          Екип Евроком -
          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) реализираха успешна операция по установяването и задържането на мъж, уличен в притежание и многократно разпространение...
          Политика

          Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

          Златина Петкова -
          "ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те...
          Свят

          Русия запазва дяловете си в нефта на Венецуела

          Иван Христов -
          Руската държавна петролна компания „Росзарубежнефт“ няма планове да се отказва от активите си във Венецуела след военната операция на САЩ, която преобърна политическата ситуация...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions