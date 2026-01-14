НА ЖИВО
          Вълков настоява за промени в Изборния кодекс и сканиращ вот

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          БСП – Обединена левица заема ясна позиция, че са необходими промени в Изборния кодекс след случилото се на последните избори. Това заяви депутатът Габриел Вълков пред репортер на БГНЕС, като подчерта, че обществеността е станала свидетел на недопустими сцени при обработката на изборните резултати.

          „На последните избори всички станахме свидетели на грозни сцени – мазане по протоколи и драскане“, заяви Вълков.

          По думите му не по-малко важно от самото изменение е как точно ще бъде променен Изборният кодекс. Той припомни и ситуацията от 2021 година, когато според него контролът върху изборния процес е бил компрометиран.

          „Спомняме си какво се случи през 2021 г., когато суверенитетът на нашата държава беше предаден на една частна фирма, която дори не даде кода“, посочи депутатът.

          Вълков подчерта, че БСП не отхвърля машинното гласуване, но настоява за сериозен анализ на използваните технологии. Според него сканиращите машини са възможно решение, доказало се в САЩ и други държави.

          „Машинен вот – да, но с какви машини? Сканиращите машини гарантират спокойствие за по-възрастните хора, които гласуват с бюлетина, а машината брои – не позволява невалидни бюлетини и не допуска манипулации на протоколите“, заяви Габриел Вълков.

          Според него подобен модел съчетава доверието в хартиения вот с предимствата на автоматизираното броене и по-висока сигурност на изборния процес.

