Вълков настоява за промени в Изборния кодекс и сканиращ вот

БСП – Обединена левица заема ясна позиция, че са необходими промени в Изборния кодекс след случилото се на последните избори. Това заяви депутатът Габриел Вълков пред репортер на БГНЕС, като подчерта, че обществеността е станала свидетел на недопустими сцени при обработката на изборните резултати.
По думите му не по-малко важно от самото изменение е как точно ще бъде променен Изборният кодекс. Той припомни и ситуацията от 2021 година, когато според него контролът върху изборния процес е бил компрометиран.
Вълков подчерта, че БСП не отхвърля машинното гласуване, но настоява за сериозен анализ на използваните технологии. Според него сканиращите машини са възможно решение, доказало се в САЩ и други държави.
Според него подобен модел съчетава доверието в хартиения вот с предимствата на автоматизираното броене и по-висока сигурност на изборния процес.
