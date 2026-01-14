Венецуела навлиза в „нова политическа ера“ след отстраняването на Мадуро, заяви Делси Родригес

Венецуела започва нова политическа ера след отстраняването на Николас Мадуро на 3 януари при американски военен удар, заяви временният президент Делси Родригес. Тя подчерта, че страната ще се стреми към разбирателство и диалог, независимо от политическите различия и идеологическото многообразие.

„Посланието е Венецуела, която се отваря към нова политическа ера – такава, която позволява разбирателство въпреки различията и отвъд идеологическото политическо многообразие“, заяви Родригес в изявление пред журналисти в президентския дворец „Мирафлорес“. - Реклама -

Тя добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил готовност да работи с нея, при условие че тя ще спазва линията на Вашингтон.

Родригес също така съобщи, че Каракас е освободил 406 политически затворници от декември насам, като този процес е бил иницииран от Мадуро.