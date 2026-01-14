Виктория Томова докосва основната схема на Australian Open

Най-опитната българска тенисистка Виктория Томова нареди втора поредна победа в квалификациите за откритото първенство на Австралия. Тя се наложи с 6:4, 6:4 над Виктория Хрунчакова от Словакия.

Нашата тенисистка изоставаше с пробив в първия сет, но успя да навакса от 2:4. Във втората част рано взе гейм при сервис на съперничката си и това бе достатъчно.

В мач за влизане в основната схема на първия за сезона турнир от „Големият шлем“ Томова ще играе с Юлия Стародубцева. Украинката се справи убедително с гъркинята Деспина Папамихаил с 6:1, 6:2 в среща от втория кръг на квалификациите.

Ако Томова отстрани Стародубцева, тя ще се класира за за пета поредна година и общо шести път в кариерата си за основната фаза на елитната надпревара.