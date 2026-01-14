НА ЖИВО
          - Реклама -
          Виктория Томова докосва основната схема на Australian Open

          В мачa за влизане в основната схема на надпреварата българката ще играе с Юлия Стародубцева

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Най-опитната българска тенисистка Виктория Томова нареди втора поредна победа в квалификациите за откритото първенство на Австралия. Тя се наложи с 6:4, 6:4 над Виктория Хрунчакова от Словакия.

          Нашата тенисистка изоставаше с пробив в първия сет, но успя да навакса от 2:4. Във втората част рано взе гейм при сервис на съперничката си и това бе достатъчно. 

          В мач за влизане в основната схема на първия за сезона турнир от „Големият шлем“ Томова ще играе с Юлия Стародубцева. Украинката се справи убедително с гъркинята Деспина Папамихаил с 6:1, 6:2 в среща от втория кръг на квалификациите.

          Ако Томова отстрани Стародубцева, тя ще се класира за за пета поредна година и общо шести път в кариерата си за основната фаза на елитната надпревара.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на легендарния Димитър Пенев

          Георги Петров -
          Народните представители почетоха с едноминутно мълчание кончината на легендата на ЦСКА, „Локомотив“ (София) и националния отбор на България – Димитър Пенев. Предложението за отдаване...
          Футбол

          Великият и непрежалим Димитър Пенев ще има паметник пред „Българска армия“

          Николай Минчев -
          Паметник на легендата Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина. Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в...
          Футбол

          Майкъл Карик ще спасява сезона на Манчестър Юнайтед

          Николай Минчев -
          Манчестър Юнайтед потвърди назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър до края на сезона, като му възложи задачата да изведе „червените дяволи“ обратно в...

