Владимир Иванов: Преходът към еврото върви по-добре от очакваното

Процесът по въвеждане на еврото в България протича нормално и дори по-успешно в сравнение с други държави, заяви пред bTV Владимир Иванов – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото.
По думите му обществените страхове вече са преодолени, а голяма част от хората са осъзнали, че преминаването към еврото няма да доведе до срив на икономиката или на държавата.
Въпреки това, според Иванов и в момента продължават да се разпространяват твърдения, че еврозоната е пред фалит и че България ще се върне към лева. Той благодари на търговската система, като подчерта, че именно големите търговци са поели основния финансов удар в преходния период.
Около 7–8% от проверките показват нарушения по Закона за въвеждане на еврото, като те са свързани основно с неправилно превалутиране на цените.
След изплащането на пенсиите и заплатите наличността на евро вече е достатъчна. Иванов напомни, че след 1 февруари малките търговски обекти няма да имат право да работят с левове, а до март се очаква пълното изтегляне на старата валута от обращение.
Той предупреди, че дори минимални необосновани поскъпвания не си струват риска:
Подадените сигнали за нарушения, свързани с еврото, вече достигат 20 000. До 30 юни търговските банки ще обменят левове в евро, а БНБ ще го прави безсрочно.
По думите на Иванов цената на потребителската кошница остава стабилна и се задържа на ниво 51–52 евро.
