Владимир Иванов: Преходът към еврото върви по-добре от очакваното

Процесът по въвеждане на еврото в България протича нормално и дори по-успешно в сравнение с други държави, заяви пред bTV Владимир Иванов – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото.

„Към момента вървим много по-добре от Хърватия", подчерта Иванов и допълни, че най-сериозното предизвикателство е била първоначалната паника около новата валута.

По думите му обществените страхове вече са преодолени, а голяма част от хората са осъзнали, че преминаването към еврото няма да доведе до срив на икономиката или на държавата.

„Доста голяма част от хората видяха, че няма да се преобърне светът, че няма да се счупи държавата“, заяви той.

Въпреки това, според Иванов и в момента продължават да се разпространяват твърдения, че еврозоната е пред фалит и че България ще се върне към лева. Той благодари на търговската система, като подчерта, че именно големите търговци са поели основния финансов удар в преходния период.

Около 7–8% от проверките показват нарушения по Закона за въвеждане на еврото, като те са свързани основно с неправилно превалутиране на цените.

След изплащането на пенсиите и заплатите наличността на евро вече е достатъчна. Иванов напомни, че след 1 февруари малките търговски обекти няма да имат право да работят с левове, а до март се очаква пълното изтегляне на старата валута от обращение.

Той предупреди, че дори минимални необосновани поскъпвания не си струват риска:

„Когато се вдигнат кебапчета с 3 стотинки, една глоба от 5000 лева не знам колко хиляди кебапчета са“, коментира Иванов.

Подадените сигнали за нарушения, свързани с еврото, вече достигат 20 000. До 30 юни търговските банки ще обменят левове в евро, а БНБ ще го прави безсрочно.

По думите на Иванов цената на потребителската кошница остава стабилна и се задържа на ниво 51–52 евро.