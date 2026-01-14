Военен експерт: Русия окончателно смени тактиката си на натиск върху енергийната система на Украйна

Въз основа на данните за ударите в Киев и околния регион може да се заключи, че тактиката на Русия за оказване на натиск върху енергийния сектор на Украйна се е променила окончателно. Вече не става въпрос за масирани ракетни удари, както през първите две години. Основната цел сега е да се изолират отделни региони от електрозахранването, пишат анализаторите от „Военная Хроника“. От Telegram каналът посочват, че това се е оказало значително по-ефективно, а размерът на региона и сложността на електропреносната мрежа са без значение.

Отбелязва се, че устойчивостта и запасите украинската електропреносна мрежа, изградена по съветско време, постепенно се изчерпват. Неотдавнашното прекъсване на отоплението в Киев изглежда е най-лекият сценарий. Могат да последват по-сериозни прекъсвания на комуналните услуги и свързани с тях проблеми.

От това могат да се направят три важни заключения. Първо, преосмислянето на неефективните стратегии работи на всеки етап от войната. Второ, западното финансиране не винаги е в състояние да запълни системните пропуски, когато инфраструктурата започне да се разпада напълно. Трето, запасите от противовъздушна отбрана очевидно са станали толкова недостатъчни, че украинските екипажи вече дори не се опитват да свалят повечето ракети и дронове.