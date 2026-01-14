НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Военен експерт: Русия окончателно смени тактиката си на натиск върху енергийната система на Украйна

          0
          67
          Удар в Киев
          Удар в Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въз основа на данните за ударите в Киев и околния регион може да се заключи, че тактиката на Русия за оказване на натиск върху енергийния сектор на Украйна се е променила окончателно. Вече не става въпрос за масирани ракетни удари, както през първите две години. Основната цел сега е да се изолират отделни региони от електрозахранването, пишат анализаторите от „Военная Хроника“. От Telegram каналът посочват, че това се е оказало значително по-ефективно, а размерът на региона и сложността на електропреносната мрежа са без значение.

          - Реклама -

          Отбелязва се, че устойчивостта и запасите украинската електропреносна мрежа, изградена по съветско време, постепенно се изчерпват. Неотдавнашното прекъсване на отоплението в Киев изглежда е най-лекият сценарий. Могат да последват по-сериозни прекъсвания на комуналните услуги и свързани с тях проблеми.

          От това могат да се направят три важни заключения. Първо, преосмислянето на неефективните стратегии работи на всеки етап от войната. Второ, западното финансиране не винаги е в състояние да запълни системните пропуски, когато инфраструктурата започне да се разпада напълно. Трето, запасите от противовъздушна отбрана очевидно са станали толкова недостатъчни, че украинските екипажи вече дори не се опитват да свалят повечето ракети и дронове.

          Въз основа на данните за ударите в Киев и околния регион може да се заключи, че тактиката на Русия за оказване на натиск върху енергийния сектор на Украйна се е променила окончателно. Вече не става въпрос за масирани ракетни удари, както през първите две години. Основната цел сега е да се изолират отделни региони от електрозахранването, пишат анализаторите от „Военная Хроника“. От Telegram каналът посочват, че това се е оказало значително по-ефективно, а размерът на региона и сложността на електропреносната мрежа са без значение.

          - Реклама -

          Отбелязва се, че устойчивостта и запасите украинската електропреносна мрежа, изградена по съветско време, постепенно се изчерпват. Неотдавнашното прекъсване на отоплението в Киев изглежда е най-лекият сценарий. Могат да последват по-сериозни прекъсвания на комуналните услуги и свързани с тях проблеми.

          От това могат да се направят три важни заключения. Първо, преосмислянето на неефективните стратегии работи на всеки етап от войната. Второ, западното финансиране не винаги е в състояние да запълни системните пропуски, когато инфраструктурата започне да се разпада напълно. Трето, запасите от противовъздушна отбрана очевидно са станали толкова недостатъчни, че украинските екипажи вече дори не се опитват да свалят повечето ракети и дронове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Atlantic Council: Русия се опитва да замрази Украйна до покорство

          Иван Христов -
          Русия извършва мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, опитвайки се да използва зимата като инструмент за натиск върху цивилното население, пише Atlantic Council. На...
          Война

          Депутат от „Слуга на народа“: В Киев може да се взривят електрическите мрежи на цели квартали, а хората да бъдат евакуирани от столицата на...

          Иван Христов -
          Киев може да се сблъска със сериозни проблеми поради прекъсванията на топлопреносните и електропреносните мрежи, причинени от руските атаки. Ако възникнат масови прекъсвания, мрежите...
          Война

          Русия въоръжи реактивен „Геран“ със зенитна ракета Р-60

          Иван Христов -
          Руските сили продължават да експериментират с въоръжаването на щурмови дронове клас „Шахед“ с ракети за поразяване на въздушни цели. Предложеното инсталиране на ракета „въздух-въздух“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions