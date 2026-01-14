НА ЖИВО
          - Реклама -
          Военните действия на САЩ в Иран изглеждат все по-вероятни, според доклад

          14 януари 2026 | 22:21
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Доналд Тръмп изглежда е решил да нанесе военен удар срещу Иран, съобщава Ройтерс. „Гардиън“ все още не е потвърдил независимо информацията.

          Израелски служител заяви, че изглежда Тръмп е решил да се намеси, въпреки че обхватът и времето на евентуалния удар все още не са изяснени.

          Според двама европейски служители, цитирани от Ройтерс, американската военна намеса изглежда вероятна, като един от тях заяви, че тя може да се осъществи в рамките на следващия ден.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Амнести Интернешънъл: Иран извършва масови незаконни убийства в безпрецедентен мащаб

          Красимир Попов -
          Иранските власти са извършили масови незаконни убийства „в безпрецедентен мащаб“ в рамките на репресиите срещу протестиращите, съобщава Амнести Интернешънъл, позовавайки се на проверени видео...
          Политика

          Г-7 заплашва с нови санкции срещу Иран заради насилие срещу протестиращите

          Красимир Попов -
          Страните от Г-7 изразиха силна загриженост за високия брой жертви и ранени по време на репресиите срещу протестите в Иран и заявиха, че ще...
          Политика

          Лула и Путин настояват Южна Америка да остане регион на мир след отстраняването на Мадуро

          Красимир Попов -
          Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и руският президент Владимир Путин изразиха общата си позиция, че Южна Америка трябва да остане регион на...
