Военните действия на САЩ в Иран изглеждат все по-вероятни, според доклад

Доналд Тръмп изглежда е решил да нанесе военен удар срещу Иран, съобщава Ройтерс. „Гардиън“ все още не е потвърдил независимо информацията.

- Реклама -

Израелски служител заяви, че изглежда Тръмп е решил да се намеси, въпреки че обхватът и времето на евентуалния удар все още не са изяснени.

Според двама европейски служители, цитирани от Ройтерс, американската военна намеса изглежда вероятна, като един от тях заяви, че тя може да се осъществи в рамките на следващия ден.