ВСУ: Превземането на Степногорск от руската армия ще й даде плацдарм за бъдещо настъпление в три направления

Руските войски се опитват да пробият към село Степногорск в Запорожка област на Ореховско направление и да го превземат, тъй като искат да установят благоприятен плацдарм за по-нататъшните си операции, заяви пред РБК-Украйна Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна.

- Реклама -

По думите му, в района на населеното място има командни височини и ако бъде превзето, руснаците ще могат да разположат там определени видове оръжия, по-специално артилерийски системи, за да обстрелват южните и източните покрайнини на Запорожие и по логистичните маршрути от Запорожие до Орехов и Гуляйполе.

Анализаторите на DeepState съобщиха за руски напредък в и около Степногорск. Руското командване също така е възложило на руски войници задачата да проникнат в съседното село Приморское.

Град Гуляйполе в момента е голяма „сива“ зона, където руски щурмови групи редовно се опитват да навлязат.