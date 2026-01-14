НА ЖИВО
      сряда, 14.01.26
          Вучич подкрепи Орбан в международна кампания с лидери на европейската крайна десница

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Сърбия Александър Вучич се включи в предизборната кампания на унгарския премиер Виктор Орбан за парламентарните избори в Унгария, като участва в промоционален видеоклип заедно с още десет политически лидери от Европа, Близкия изток и Латинска Америка.

          Видеото е част от кампанията на управляващата партия Фидес за изборите, насрочени за 12 април, и събира на едно място действащи премиери, президенти и водещи фигури на крайната десница.

          Подкрепа за Орбан в клипа изразяват премиерите на Италия, Чехия и Израел – Джорджа Мелони, Андрей Бабиш и Бенямин Нетаняху, които често са определяни като десни популисти.

          Наред с тях във видеото участват и лидери на крайната десница в опозиция от няколко европейски държави, сред които Алис Вайдел от „Алтернатива за Германия“, Марин Льо Пен от „Национален сбор“, както и Сантяго Абаскал и Херберт Кикъл.

          В клипа се появяват още Хавиер Милей, италианският вицепремиер Матео Салвини, както и бившият полски премиер Матеуш Моравецки, който в момента оглавява паневропейската формация „Европейски консерватори и реформисти“.

          Видеото, публикувано от Орбан в социалната мрежа X, започва с обръщение на американския актьор и комик Роб Шнайдер, който на изборите в САЩ през 2024 г. първоначално подкрепи Робърт Кенеди-младши, а впоследствие и кандидата на републиканците Доналд Тръмп.

          В своето изявление във видеото Александър Вучич заявява:

          „Надявам се, че предстоящите избори ще бъдат от голямо значение за всички нас, което означава, че ще станем свидетели на още една победа на Фидес.“

          Междувременно президентът на Унгария Тамаш Шуйок официално обяви, че парламентарните избори ще се проведат на 12 април.

          За първи път от завръщането си на власт през 2010 г. Виктор Орбан е изправен пред сериозен вътрешен политически съперникПетер Мадяр, чиято консервативна партия „Уважение и свобода“ (TISZA) води пред „Фидес“ в повечето социологически проучвания.

          Мадяр, който дълги години е бил част от „Фидес“, обещава укрепване на независимостта на съдебната система, борба с корупцията и ясна политическа алтернатива на сегашното управление.

          Отношенията между Вучич и Орбан са определяни и от двамата като „върхови и исторически“. Унгарският премиер е сред най-активните поддръжници на ускореното присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, а сръбският президент нееднократно го е наричал „голям приятел“.

          Двамата лидери са свързани и чрез Съюза на войводинските унгарци, управляващата партия на унгарското малцинство в Сърбия, която е сестринска формация на „Фидес“ и участва във властта в Белград заедно със Сръбската прогресивна партия.

