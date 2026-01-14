Вучич подкрепи Орбан в международна кампания с лидери на европейската крайна десница

Президентът на Сърбия Александър Вучич се включи в предизборната кампания на унгарския премиер Виктор Орбан за парламентарните избори в Унгария, като участва в промоционален видеоклип заедно с още десет политически лидери от Европа, Близкия изток и Латинска Америка.
Видеото е част от кампанията на управляващата партия Фидес за изборите, насрочени за 12 април, и събира на едно място действащи премиери, президенти и водещи фигури на крайната десница.
Подкрепа за Орбан в клипа изразяват премиерите на Италия, Чехия и Израел – Джорджа Мелони, Андрей Бабиш и Бенямин Нетаняху, които често са определяни като десни популисти.
Наред с тях във видеото участват и лидери на крайната десница в опозиция от няколко европейски държави, сред които Алис Вайдел от „Алтернатива за Германия“, Марин Льо Пен от „Национален сбор“, както и Сантяго Абаскал и Херберт Кикъл.
В клипа се появяват още Хавиер Милей, италианският вицепремиер Матео Салвини, както и бившият полски премиер Матеуш Моравецки, който в момента оглавява паневропейската формация „Европейски консерватори и реформисти“.
Видеото, публикувано от Орбан в социалната мрежа X, започва с обръщение на американския актьор и комик Роб Шнайдер, който на изборите в САЩ през 2024 г. първоначално подкрепи Робърт Кенеди-младши, а впоследствие и кандидата на републиканците Доналд Тръмп.
В своето изявление във видеото Александър Вучич заявява:
Междувременно президентът на Унгария Тамаш Шуйок официално обяви, че парламентарните избори ще се проведат на 12 април.
За първи път от завръщането си на власт през 2010 г. Виктор Орбан е изправен пред сериозен вътрешен политически съперник – Петер Мадяр, чиято консервативна партия „Уважение и свобода“ (TISZA) води пред „Фидес“ в повечето социологически проучвания.
Мадяр, който дълги години е бил част от „Фидес“, обещава укрепване на независимостта на съдебната система, борба с корупцията и ясна политическа алтернатива на сегашното управление.
Отношенията между Вучич и Орбан са определяни и от двамата като „върхови и исторически“. Унгарският премиер е сред най-активните поддръжници на ускореното присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, а сръбският президент нееднократно го е наричал „голям приятел“.
Двамата лидери са свързани и чрез Съюза на войводинските унгарци, управляващата партия на унгарското малцинство в Сърбия, която е сестринска формация на „Фидес“ и участва във властта в Белград заедно със Сръбската прогресивна партия.