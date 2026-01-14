X отново е достъпна във Венецуела след повече от година блокада

Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела, повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на годината беше заловен от американските сили.
Възстановяването на достъпа до платформата беше потвърдено и от временния президент Делси Родригес, която по време на управлението на Мадуро заемаше поста вицепрезидент. Тя актуализира профила си в X с първа публична публикация след деблокирането.
Блокирането на X беше част от по-широки ограничения върху социалните мрежи и онлайн комуникациите във Венецуела, наложени в контекста на политическата криза и масовите протести срещу режима. Възстановяването на достъпа до платформата се възприема като символичен сигнал за промяна в управлението и контрола върху публичното пространство в страната.
Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026
¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!