X отново е достъпна във Венецуела след повече от година блокада

Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела, повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на годината беше заловен от американските сили.

Възстановяването на достъпа до платформата беше потвърдено и от временния президент Делси Родригес, която по време на управлението на Мадуро заемаше поста вицепрезидент. Тя актуализира профила си в X с първа публична публикация след деблокирането.

„Нека останем единни и да вървим към икономическа стабилност, социална справедливост и държава, към която заслужаваме да се стремим“, написа Родригес.

Блокирането на X беше част от по-широки ограничения върху социалните мрежи и онлайн комуникациите във Венецуела, наложени в контекста на политическата криза и масовите протести срещу режима. Възстановяването на достъпа до платформата се възприема като символичен сигнал за промяна в управлението и контрола върху публичното пространство в страната.