НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          X отново е достъпна във Венецуела след повече от година блокада

          0
          15
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела, повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на годината беше заловен от американските сили.

          - Реклама -

          Възстановяването на достъпа до платформата беше потвърдено и от временния президент Делси Родригес, която по време на управлението на Мадуро заемаше поста вицепрезидент. Тя актуализира профила си в X с първа публична публикация след деблокирането.

          Нобелът не се „споделя“: защо идеята на Мачадо за наградата за мир и Доналд Тръмп е невъзможна Нобелът не се „споделя“: защо идеята на Мачадо за наградата за мир и Доналд Тръмп е невъзможна

          „Нека останем единни и да вървим към икономическа стабилност, социална справедливост и държава, към която заслужаваме да се стремим“, написа Родригес.

          Блокирането на X беше част от по-широки ограничения върху социалните мрежи и онлайн комуникациите във Венецуела, наложени в контекста на политическата криза и масовите протести срещу режима. Възстановяването на достъпа до платформата се възприема като символичен сигнал за промяна в управлението и контрола върху публичното пространство в страната.

          Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела, повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на годината беше заловен от американските сили.

          - Реклама -

          Възстановяването на достъпа до платформата беше потвърдено и от временния президент Делси Родригес, която по време на управлението на Мадуро заемаше поста вицепрезидент. Тя актуализира профила си в X с първа публична публикация след деблокирането.

          Нобелът не се „споделя“: защо идеята на Мачадо за наградата за мир и Доналд Тръмп е невъзможна Нобелът не се „споделя“: защо идеята на Мачадо за наградата за мир и Доналд Тръмп е невъзможна

          „Нека останем единни и да вървим към икономическа стабилност, социална справедливост и държава, към която заслужаваме да се стремим“, написа Родригес.

          Блокирането на X беше част от по-широки ограничения върху социалните мрежи и онлайн комуникациите във Венецуела, наложени в контекста на политическата криза и масовите протести срещу режима. Възстановяването на достъпа до платформата се възприема като символичен сигнал за промяна в управлението и контрола върху публичното пространство в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Карол Навроцки: Само Доналд Тръмп има силата да спре Владимир Путин

          Георги Петров -
          Според полския президент Карол Навроцки, Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който притежава необходимия капацитет да възпре Владимир Путин и да прекрати заплахите му...
          Европа

          Тръмп за премиера на Гренландия: Той има голям проблем, ако избира Дания

          Иван Христов -
          На пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен, министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че островът „избира Дания“ и няма да принадлежи или да бъде...
          Свят

          Нобелът не се „споделя“: защо идеята на Мачадо за наградата за мир и Доналд Тръмп е невъзможна

          Дамяна Караджова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се подготвят за знакова среща

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions