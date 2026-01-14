Заради авария: Две общини останаха без вода

Заради авария на довеждащия водопровод от язовир „Пловдивци“ без питейна вода са останали населени места в общините Мадан и Рудозем.

- Реклама -

Нарушено е водоподаването за град Мадан, селата Ловци и Средногорци, както и за рудоземския квартал „Койнарци“, съобщи управителят на „Водоснабдяване и канализация“ – Смолян инж. Костадин Тотев.

„Предприели сме абсолютно всички действия, подготвили сме материалите и работим по отстраняване на аварията. Единственото, което ще ни забави, са електромуфите, за които трябва време за изстиване на заварката“, каза инж. Тотев.

По думите му причината за аварията е поддала заварка на коляно в района на пречиствателната станция за отпадни води на Рудозем. Екипи на ВиК – Смолян работят по отстраняването на повредата от ранните часове на деня.

Заради аварията тази сутрин е било наводнено едното платно на път II-86 Пловдив – Рудозем, в участъка между село Средногорци и град Рудозем. В момента движението се осъществява с повишено внимание.

Очаква се до края на работния ден аварията да бъде отстранена, след което водоподаването ще бъде възстановявано поетапно за засегнатите населени места.