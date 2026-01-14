НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Заради авария: Две общини останаха без вода

          0
          34
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заради авария на довеждащия водопровод от язовир „Пловдивци“ без питейна вода са останали населени места в общините Мадан и Рудозем.

          - Реклама -

          Нарушено е водоподаването за град Мадан, селата Ловци и Средногорци, както и за рудоземския квартал „Койнарци“, съобщи управителят на „Водоснабдяване и канализация“ – Смолян инж. Костадин Тотев.

          „Предприели сме абсолютно всички действия, подготвили сме материалите и работим по отстраняване на аварията. Единственото, което ще ни забави, са електромуфите, за които трябва време за изстиване на заварката“, каза инж. Тотев.

          По думите му причината за аварията е поддала заварка на коляно в района на пречиствателната станция за отпадни води на Рудозем. Екипи на ВиК – Смолян работят по отстраняването на повредата от ранните часове на деня.

          Авария оставя Русе без топло за два дни Авария оставя Русе без топло за два дни

          Заради аварията тази сутрин е било наводнено едното платно на път II-86 Пловдив – Рудозем, в участъка между село Средногорци и град Рудозем. В момента движението се осъществява с повишено внимание.

          Очаква се до края на работния ден аварията да бъде отстранена, след което водоподаването ще бъде възстановявано поетапно за засегнатите населени места.

          Заради авария на довеждащия водопровод от язовир „Пловдивци“ без питейна вода са останали населени места в общините Мадан и Рудозем.

          - Реклама -

          Нарушено е водоподаването за град Мадан, селата Ловци и Средногорци, както и за рудоземския квартал „Койнарци“, съобщи управителят на „Водоснабдяване и канализация“ – Смолян инж. Костадин Тотев.

          „Предприели сме абсолютно всички действия, подготвили сме материалите и работим по отстраняване на аварията. Единственото, което ще ни забави, са електромуфите, за които трябва време за изстиване на заварката“, каза инж. Тотев.

          По думите му причината за аварията е поддала заварка на коляно в района на пречиствателната станция за отпадни води на Рудозем. Екипи на ВиК – Смолян работят по отстраняването на повредата от ранните часове на деня.

          Авария оставя Русе без топло за два дни Авария оставя Русе без топло за два дни

          Заради аварията тази сутрин е било наводнено едното платно на път II-86 Пловдив – Рудозем, в участъка между село Средногорци и град Рудозем. В момента движението се осъществява с повишено внимание.

          Очаква се до края на работния ден аварията да бъде отстранена, след което водоподаването ще бъде възстановявано поетапно за засегнатите населени места.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Тодор Батков-син пред Евроком: България е с най-скъп ток в Европа, докато водата от язовирите изтича напразно

          Екип Евроком -
          България заема челното място в Европа по цена на електроенергията, достигайки нива от 190 евро за мегаватчас. Това стана ясно от разговор между главния...
          България

          Асен Василев: ИТН и БСП да обяснят защо запазиха охраната на Борисов и Пеевски

          Екип Евроком -
          Напрежение в парламента предизвика гласуването на промените, касаещи държавната охрана на партийни лидери. Съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев остро разкритикува действията на „Има...
          Общество

          След потъването на баржа с торове: Няма отклонение от нормите във водите край Свищов

          Никола Павлов -
          Към момента не са установени отклонения от нормите в показателите на водите, които водоснабдяват Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Свищов във връзка...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions