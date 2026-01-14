Заради авария: Две общини останаха без вода

Заради авария на довеждащия водопровод от язовир „Пловдивци“ без питейна вода са останали населени места в общините Мадан и Рудозем.
Нарушено е водоподаването за град Мадан, селата Ловци и Средногорци, както и за рудоземския квартал „Койнарци“, съобщи управителят на „Водоснабдяване и канализация“ – Смолян инж. Костадин Тотев.
По думите му причината за аварията е поддала заварка на коляно в района на пречиствателната станция за отпадни води на Рудозем. Екипи на ВиК – Смолян работят по отстраняването на повредата от ранните часове на деня.
Заради аварията тази сутрин е било наводнено едното платно на път II-86 Пловдив – Рудозем, в участъка между село Средногорци и град Рудозем. В момента движението се осъществява с повишено внимание.
Очаква се до края на работния ден аварията да бъде отстранена, след което водоподаването ще бъде възстановявано поетапно за засегнатите населени места.
