Жечо Станков: Държавата влиза с дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

Българската държава, чрез Български енергиен холдинг, ще участва пряко в проучванията за нефт и газ в Черно море. Страната ни ще има 10% дял в проекта, реализиран съвместно с компаниите OMV и NewMed. Това обяви енергийният министър в оставка Жечо Станков.
Той уточни, че след проведени преговори е постигнато ключово споразумение – България няма да дължи разходи за вече направените три сондажа. Държавното участие ще бъде ограничено само до инвестиции в следващите два сондажа, което значително намалява финансовия риск за страната.
Министърът в оставка подчерта стратегическото значение на решението за енергийната сигурност на България. По думите му, Турция и Румъния вече са открили находища в непосредствена близост до българската морска граница, което прави участието ни в подобни проекти още по-важно.
