НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Жечо Станков: Държавата влиза с дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

          0
          28
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Българската държава, чрез Български енергиен холдинг, ще участва пряко в проучванията за нефт и газ в Черно море. Страната ни ще има 10% дял в проекта, реализиран съвместно с компаниите OMV и NewMed. Това обяви енергийният министър в оставка Жечо Станков.

          „За първи път в новата ни история държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването“, заяви Станков.

          - Реклама -

          Той уточни, че след проведени преговори е постигнато ключово споразумение – България няма да дължи разходи за вече направените три сондажа. Държавното участие ще бъде ограничено само до инвестиции в следващите два сондажа, което значително намалява финансовия риск за страната.

          Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците

          Министърът в оставка подчерта стратегическото значение на решението за енергийната сигурност на България. По думите му, Турция и Румъния вече са открили находища в непосредствена близост до българската морска граница, което прави участието ни в подобни проекти още по-важно.

          „Това решение ще даде сигурност на доставките на енергийни ресурси и ще засили ролята на държавата в сектора“, допълни Жечо Станков.

          Българската държава, чрез Български енергиен холдинг, ще участва пряко в проучванията за нефт и газ в Черно море. Страната ни ще има 10% дял в проекта, реализиран съвместно с компаниите OMV и NewMed. Това обяви енергийният министър в оставка Жечо Станков.

          „За първи път в новата ни история държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването“, заяви Станков.

          - Реклама -

          Той уточни, че след проведени преговори е постигнато ключово споразумение – България няма да дължи разходи за вече направените три сондажа. Държавното участие ще бъде ограничено само до инвестиции в следващите два сондажа, което значително намалява финансовия риск за страната.

          Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците

          Министърът в оставка подчерта стратегическото значение на решението за енергийната сигурност на България. По думите му, Турция и Румъния вече са открили находища в непосредствена близост до българската морска граница, което прави участието ни в подобни проекти още по-важно.

          „Това решение ще даде сигурност на доставките на енергийни ресурси и ще засили ролята на държавата в сектора“, допълни Жечо Станков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Гуцанов предлага коледните и великденски надбавки да се запишат в бюджета

          Екип Евроком -
          Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерския съвет. Предложението предвижда промени...
          Инциденти

          Неизвестен нападател преби адвокат Красимир Босев в Монтана

          Екип Евроком -
          Адвокат Красимир Босев е станал жертва на побой. Според неофициална информация, юристът е бил нападнат от мъж, прикриващ лицето си с качулка, който му...
          Политика

          Парламентът ограничи правомощията на НСО за охрана на депутати на първо четене

          Георги Петров -
          Народното събрание одобри на първо четене законодателни промени, внесени от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), които предвиждат ограничаване на обхвата на Националната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions