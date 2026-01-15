НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Анастасов: Гласуването за комисията „Сорос“ ще покаже кои депутати са зависими

          15 януари 2026 | 16:20 330
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия, изследваща дейността на Джордж и Александър Сорос в България.

          - Реклама -

          Комисията имаше за цел да установи факти около финансирането на физически и юридически лица, НПО-та и връзките им с властта, а предложението за нейното прекратяване бе внесено от ГЕРБ.

          Парламентът обсъжда промени в ключови закони и закриване на комисията „Сорос“ Парламентът обсъжда промени в ключови закони и закриване на комисията „Сорос“

          Тепърва ще видим зависимостите на колегите депутати от Сорос“, заяви Анастасов от парламентарната трибуна. Той подчерта, че усилията на неговата група са насочени към освобождаване на българските партии от подобни обвързаности. Позовавайки се на унгарския премиер, депутатът отбеляза: „Както казва Орбан, Сорос има изградена мафиотизирана система с огромно финансиране“.

          Според Анастасов страната не бива да се превръща в „зона на изчезващата соросоидна мрежа“. Той обвини директно коалицията ПП-ДБ в саботаж на работата на комисията, твърдейки, че в редиците им има „ГМО политици“, които са продукт на тази структура.

          Пеевски за третия мандат: Горчиво! Пеевски за третия мандат: Горчиво!

          Те знаят, че индивидуално на всеки един от тях във всеки един момент може да му бъде спрян токът“, предупреди зам.-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“. В заключение той изрази мнение, че именно вотът за закриване на комисията ще разкрие кои народни представители обслужват зависимости и кои са независими.

          Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия, изследваща дейността на Джордж и Александър Сорос в България.

          - Реклама -

          Комисията имаше за цел да установи факти около финансирането на физически и юридически лица, НПО-та и връзките им с властта, а предложението за нейното прекратяване бе внесено от ГЕРБ.

          Парламентът обсъжда промени в ключови закони и закриване на комисията „Сорос“ Парламентът обсъжда промени в ключови закони и закриване на комисията „Сорос“

          Тепърва ще видим зависимостите на колегите депутати от Сорос“, заяви Анастасов от парламентарната трибуна. Той подчерта, че усилията на неговата група са насочени към освобождаване на българските партии от подобни обвързаности. Позовавайки се на унгарския премиер, депутатът отбеляза: „Както казва Орбан, Сорос има изградена мафиотизирана система с огромно финансиране“.

          Според Анастасов страната не бива да се превръща в „зона на изчезващата соросоидна мрежа“. Той обвини директно коалицията ПП-ДБ в саботаж на работата на комисията, твърдейки, че в редиците им има „ГМО политици“, които са продукт на тази структура.

          Пеевски за третия мандат: Горчиво! Пеевски за третия мандат: Горчиво!

          Те знаят, че индивидуално на всеки един от тях във всеки един момент може да му бъде спрян токът“, предупреди зам.-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“. В заключение той изрази мнение, че именно вотът за закриване на комисията ще разкрие кои народни представители обслужват зависимости и кои са независими.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Напрежение в парламента: ГЕРБ и „Ново начало“ искат да се закрие Антикорупционната комисия

          Екип Евроком -
          Сериозно политическо напрежение възникна между управляващото мнозинство и опозицията по повод внесния от ГЕРБ законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК)....
          Политика

          Бонев призовава Терзиев да представи ясен план за боклука в София

          Пламена Ганева -
          Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не...
          Крими

          Открито ли е престъпно сдружение за фалшиви евро в Казанлък?

          Дамяна Караджова -
          Собственик на хранителен магазин в Казанлък откри фалшива банкнота от 100 евро и успя да залови измамниците.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions