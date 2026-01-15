Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия, изследваща дейността на Джордж и Александър Сорос в България.

Комисията имаше за цел да установи факти около финансирането на физически и юридически лица, НПО-та и връзките им с властта, а предложението за нейното прекратяване бе внесено от ГЕРБ.

„Тепърва ще видим зависимостите на колегите депутати от Сорос“, заяви Анастасов от парламентарната трибуна. Той подчерта, че усилията на неговата група са насочени към освобождаване на българските партии от подобни обвързаности. Позовавайки се на унгарския премиер, депутатът отбеляза: „Както казва Орбан, Сорос има изградена мафиотизирана система с огромно финансиране“.

Според Анастасов страната не бива да се превръща в „зона на изчезващата соросоидна мрежа“. Той обвини директно коалицията ПП-ДБ в саботаж на работата на комисията, твърдейки, че в редиците им има „ГМО политици“, които са продукт на тази структура.

„Те знаят, че индивидуално на всеки един от тях във всеки един момент може да му бъде спрян токът“, предупреди зам.-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“. В заключение той изрази мнение, че именно вотът за закриване на комисията ще разкрие кои народни представители обслужват зависимости и кои са независими.