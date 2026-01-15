НА ЖИВО
          Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен

          Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба

          Новото крило на Левски Армстронг Око-Флекс се сбогува с Ботев Пловдив след трансфера си на „Герена“ чрез стори в Instagram.

          Ето какво написа Око-Флекс:

          „Фенове на Ботев,

          Благодаря ви за подкрепата през този сезон. Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба.

          Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен. Пожелавам ви всичко най-добро.

          Благодаря ви!“.

