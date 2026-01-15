Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен

Новото крило на Левски Армстронг Око-Флекс се сбогува с Ботев Пловдив след трансфера си на „Герена“ чрез стори в Instagram.

Ето какво написа Око-Флекс:

- Реклама -

„Фенове на Ботев,

Благодаря ви за подкрепата през този сезон. Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба.

Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен. Пожелавам ви всичко най-добро.

Благодаря ви!“.