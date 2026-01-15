Асен Василев: Заплатите трябва да се индексират с 5,2% заради инфлацията

Председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с инфлацията от 5,2% към края на декември 2025 г. Според него, това е значително увеличение, което е почти два пъти по-високо от инфлацията, когато той напусна поста на финансов министър през април 2024 година, когато инфлацията беше 2,3%.

Василев обясни, че високата инфлация се дължи на повишаването на цените на основни стоки и услуги, като електрическа енергия, вода и други произведени в България стоки, които значително увеличиха разходите на домакинствата.

Индексацията на доходите ще включва всички доходи, като той подчерта, че този процес ще бъде ключов за компенсирането на загубената покупателна способност на гражданите.

Председателят на ПП добави, че при приемането на бюджета за 2026 г. партията ще настоява за драстично намаление на броя на министерствата, за да се постигне по-голяма ефективност в управлението.

По отношение на политическата ситуация Василев заяви, че решението на президента да даде третия мандат на АПС е „силен сигнал срещу Пеевски и новото начало”.