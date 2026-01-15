БФС с официална позиция по големия скандал с Око-Флекс

Фланговият футболист Армстронг Око-Флекс няма действащ договор с Ботев (Пловдив). Това твърди Спортно-техническата комисия към БФС в официално съобщение.

Около 23-годишния ирландец от нигерийски произход в последните дни се разрази истинска сага. Босът на „канарчетата“ Илиян Филипов твърди, че Око-Флекс е обвързан с контракт с клуба и трансферът му в Левски е незаконен. Вчера „сините“ представиха бившия юношески национал на Ейре и Англия. „Жълто-черните“ очакват решение на ФИФА по казуса.

РЕШЕНИЯТА НА СТК ОТ 15 ЯНУАРИ

* СТК констатира прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Дейвид Емануел Луканов – състезател по футбол с ФК „Фратрия“ Бенковски, считано от 30.12.2025 година.

* СТК констатира, че договора на Армстронг Инйа Око Флекс с ПФК „Ботев“ Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК „Ботев“ Пд