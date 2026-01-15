Битката между Харисън и Нунеш се отлага

Галавечерта UFC 324 претърпя сериозен удар.

Шампионката в категория петел Кайла Харисън е аут от планирания си двубой срещу Аманда Нунеш, след като е получила контузия по време на тренировка, която налага хирургическа намеса. Американската медия mmafighting.com твърди, че Харисън е била принудена да се подложи на операция за дискова херния на врата. Тя е отлетяла за Ню Йорк, за да потърси лечение за травмата си преди събитието на 24 януари в Лас Вегас. За нейно съжаление, лекарите са преценили, че е необходима операция за възстановяване на щетите, което я принуждава да се оттегли от дългоочаквания сблъсък с Нунеш.

Очаква се UFC да пренасрочи битката за по-късна дата, но все още не е определен конкретен срок.

Двубоят между двете дами трябваше да бъде основен подгряващ на събитието UFC 324, като в основния мач Джъстини Гейджи ще се изправи срещу Пади Пимблет за временната титла в лека категория. Битката трябваше да отбележи завръщането на Нунеш, след като тя се оттегли през 2023 г. след доминация в категориите перо и петел на UFC.

Нунеш обяви намерението си да се завърне в октагона и да опита да си върне пояса, от който се отказа при пенсионирането си, като същевременно се изправи срещу бивша своя съотборничка в лицето на Харисън, с която преди са тренирали заедно в „American Top Team“ във Флорида.