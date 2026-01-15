НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Битката между Харисън и Нунеш се отлага

          Очаква се UFC да пренасрочи битката за по-късна дата, но все още не е определен конкретен срок

          15 януари 2026 | 11:53 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Галавечерта UFC 324 претърпя сериозен удар.

          - Реклама -

          Шампионката в категория петел Кайла Харисън е аут от планирания си двубой срещу Аманда Нунеш, след като е получила контузия по време на тренировка, която налага хирургическа намеса. Американската медия mmafighting.com твърди, че Харисън е била принудена да се подложи на операция за дискова херния на врата. Тя е отлетяла за Ню Йорк, за да потърси лечение за травмата си преди събитието на 24 януари в Лас Вегас. За нейно съжаление, лекарите са преценили, че е необходима операция за възстановяване на щетите, което я принуждава да се оттегли от дългоочаквания сблъсък с Нунеш.

          Очаква се UFC да пренасрочи битката за по-късна дата, но все още не е определен конкретен срок.

          Двубоят между двете дами трябваше да бъде основен подгряващ на събитието UFC 324, като в основния мач Джъстини Гейджи ще се изправи срещу Пади Пимблет за временната титла в лека категория. Битката трябваше да отбележи завръщането на Нунеш, след като тя се оттегли през 2023 г. след доминация в категориите перо и петел на UFC.

          Нунеш обяви намерението си да се завърне в октагона и да опита да си върне пояса, от който се отказа при пенсионирането си, като същевременно се изправи срещу бивша своя съотборничка в лицето на Харисън, с която преди са тренирали заедно в „American Top Team“ във Флорида.

          Галавечерта UFC 324 претърпя сериозен удар.

          - Реклама -

          Шампионката в категория петел Кайла Харисън е аут от планирания си двубой срещу Аманда Нунеш, след като е получила контузия по време на тренировка, която налага хирургическа намеса. Американската медия mmafighting.com твърди, че Харисън е била принудена да се подложи на операция за дискова херния на врата. Тя е отлетяла за Ню Йорк, за да потърси лечение за травмата си преди събитието на 24 януари в Лас Вегас. За нейно съжаление, лекарите са преценили, че е необходима операция за възстановяване на щетите, което я принуждава да се оттегли от дългоочаквания сблъсък с Нунеш.

          Очаква се UFC да пренасрочи битката за по-късна дата, но все още не е определен конкретен срок.

          Двубоят между двете дами трябваше да бъде основен подгряващ на събитието UFC 324, като в основния мач Джъстини Гейджи ще се изправи срещу Пади Пимблет за временната титла в лека категория. Битката трябваше да отбележи завръщането на Нунеш, след като тя се оттегли през 2023 г. след доминация в категориите перо и петел на UFC.

          Нунеш обяви намерението си да се завърне в октагона и да опита да си върне пояса, от който се отказа при пенсионирането си, като същевременно се изправи срещу бивша своя съотборничка в лицето на Харисън, с която преди са тренирали заедно в „American Top Team“ във Флорида.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Хебър (Пазарджик) взе Иван Тилев

          Станимир Бакалов -
          Хебър (Пазарджик) официално обяви привличането на халфа Иван Тилев, който тази зима се раздели с Арда.   "Нов боец се завръща у дома!  ФК Хебър продължава...
          Спорт

          Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на „смърфовете“

          Станимир Бакалов -
          Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, относно слуховете за трансфер на нападателя Хуан Переа в Левски. Ето какво написаха от клуба: "Във връзка с появилата се днес...
          Спорт

          Тотнъм представи Конър Галахър

          Станимир Бакалов -
          Тотнъм официално потвърди трансфера на Конър Галахър от Атлетико Мадрид. "Шпорите" ще платят за английския халф 34 милиона паунда, като от клуба обявиха, че...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions