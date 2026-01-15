Бивш руски заместник-министър е намерен мъртъв в дома си

Бившият заместник-министър на труда на Русия Алексей Скляр е намерен мъртъв в дома си в Москва. Както отбелязва Telegram каналът SHOT, в момента разследващите разглеждат версията за самоубийство.

Скляр е бил на 50 години. Източник съобщава също, че преди смъртта си е изпратил съобщение до приятели, обвинявайки жена си.

Спасители са били изпратени във Филимонковское, където се намира къщата на Скляр. Вратата на сградата е била отворена, а тялото му е било намерено точно пред нея.

Скляр е уволнен от Министерството на труда през 2022 г. със заповед на руския премиер Михаил Мишустин. Алексей Валентинович е заемал поста от 2018 г., като е отговарял за информационните системи и предоставянето на електронни правителствени услуги в министерството.