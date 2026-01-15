НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Бивш руски заместник-министър е намерен мъртъв в дома си

          15 януари 2026 | 13:03 570
          Алексей Скляр
          Алексей Скляр
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бившият заместник-министър на труда на Русия Алексей Скляр е намерен мъртъв в дома си в Москва. Както отбелязва Telegram каналът SHOT, в момента разследващите разглеждат версията за самоубийство.

          - Реклама -

          Скляр е бил на 50 години. Източник съобщава също, че преди смъртта си е изпратил съобщение до приятели, обвинявайки жена си.

          Спасители са били изпратени във Филимонковское, където се намира къщата на Скляр. Вратата на сградата е била отворена, а тялото му е било намерено точно пред нея.

          Скляр е уволнен от Министерството на труда през 2022 г. със заповед на руския премиер Михаил Мишустин. Алексей Валентинович е заемал поста от 2018 г., като е отговарял за информационните системи и предоставянето на електронни правителствени услуги в министерството.

          Бившият заместник-министър на труда на Русия Алексей Скляр е намерен мъртъв в дома си в Москва. Както отбелязва Telegram каналът SHOT, в момента разследващите разглеждат версията за самоубийство.

          - Реклама -

          Скляр е бил на 50 години. Източник съобщава също, че преди смъртта си е изпратил съобщение до приятели, обвинявайки жена си.

          Спасители са били изпратени във Филимонковское, където се намира къщата на Скляр. Вратата на сградата е била отворена, а тялото му е било намерено точно пред нея.

          Скляр е уволнен от Министерството на труда през 2022 г. със заповед на руския премиер Михаил Мишустин. Алексей Валентинович е заемал поста от 2018 г., като е отговарял за информационните системи и предоставянето на електронни правителствени услуги в министерството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия порази обекти от енергетиката и транспортната инфраструктура на Украйна

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руските войски са нансели удари по обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи...
          Война

          The Telegraph: Проблем за Великобритания – войските й ще трябва да спазват Европейската конвенция по правата на човека в Украйна

          Иван Христов -
          Британските войници, разположени в Украйна за поддържане на мира, ще бъдат обвързани от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Министерството на отбраната на...
          Война

          Русия нанесе нови удари по енергетиката на Украйна, ситуацията с електрозахранването в Киев продължава да е най-тежка

          Иван Христов -
          В нощта срещу четвъртък, 15 януари, руската армия нанесе поредни удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. В резултат на руските удари са...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions