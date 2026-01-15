Бонев призовава Терзиев да представи ясен план за боклука в София

Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не се чисти редовно и качествено, а липсата на пределни цени в обществени поръчки позволява фирми да предлагат абсурдно високи тарифи. Той подчерта, че настоящите действия на общината се дължат основно на инициативата на „Спаси София“ и призова кмета да посочи какви ресурси са необходими, за да се овладее кризата ефективно.

За две години управление на Васил Терзиев София е много по-мръсен град, заяви Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Той отбеляза, че проблеми с боклука има не само в петте района с обявена кризисна организация, а в целия град.

„Не е вярно, че само в няколко района има проблеми. Целият град не се чисти редовно и качествено“, каза Бонев и подчерта, че подава ръка на столичния кмет за конкретни действия.

Според него Терзиев се намира в безпрецедентно добра политическа ситуация, защото няма партия в СОС, която да не подкрепи предложенията му за справяне с кризата, но проблемът е липсата на ясен план.

„Няма как една криза да бъде успешно овладяна с решения от днес за утре. Това не е професионалният начин на работа“, коментира Бонев.

Той призова кмета да представи плана си за справяне с кризата и да посочи от какво има нужда, за да може СОС да осигури необходимото.

Бонев подчерта, че мега обществената поръчка за сметосъбирането беше с ясни заявки за добри цени и високо качество на услугата, но в реалността цените са многократно по-високи от прогнозните. „За някои позиции разликата между прогнозната стойност и сключения анекс е 1700%“, обясни той.

Според Бонев липсата на пределна цена в поръчките позволява на фирмите да изнудват софиянци и да предлагат абсурдно високи тарифи.

„Терзиев не се бори реално с мафията, както твърдеше първоначално. Това не е война срещу мафията, а битка за преразпределение на парите за боклука“, каза още той.

Общинският съветник подчерта, че отговорността за възстановяване на доверието на гражданите е на кмета и призова за ясни и прозрачни мерки. Всички конкретни действия на общината от началото на кризата с боклука, като докладите за закупуване на техника и камиони за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, са реализирани благодарение на инициативата на „Спаси София“.