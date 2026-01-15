НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бонев призовава Терзиев да представи ясен план за боклука в София

          15 януари 2026 | 16:07 180
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не се чисти редовно и качествено, а липсата на пределни цени в обществени поръчки позволява фирми да предлагат абсурдно високи тарифи. Той подчерта, че настоящите действия на общината се дължат основно на инициативата на „Спаси София“ и призова кмета да посочи какви ресурси са необходими, за да се овладее кризата ефективно.

          - Реклама -

          За две години управление на Васил Терзиев София е много по-мръсен град, заяви Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Той отбеляза, че проблеми с боклука има не само в петте района с обявена кризисна организация, а в целия град.

          „Не е вярно, че само в няколко района има проблеми. Целият град не се чисти редовно и качествено“, каза Бонев и подчерта, че подава ръка на столичния кмет за конкретни действия.

          Според него Терзиев се намира в безпрецедентно добра политическа ситуация, защото няма партия в СОС, която да не подкрепи предложенията му за справяне с кризата, но проблемът е липсата на ясен план.

          „Няма как една криза да бъде успешно овладяна с решения от днес за утре. Това не е професионалният начин на работа“, коментира Бонев.

          Той призова кмета да представи плана си за справяне с кризата и да посочи от какво има нужда, за да може СОС да осигури необходимото.

          Бонев подчерта, че мега обществената поръчка за сметосъбирането беше с ясни заявки за добри цени и високо качество на услугата, но в реалността цените са многократно по-високи от прогнозните. „За някои позиции разликата между прогнозната стойност и сключения анекс е 1700%“, обясни той.

          Според Бонев липсата на пределна цена в поръчките позволява на фирмите да изнудват софиянци и да предлагат абсурдно високи тарифи.

          „Терзиев не се бори реално с мафията, както твърдеше първоначално. Това не е война срещу мафията, а битка за преразпределение на парите за боклука“, каза още той.

          Общинският съветник подчерта, че отговорността за възстановяване на доверието на гражданите е на кмета и призова за ясни и прозрачни мерки. Всички конкретни действия на общината от началото на кризата с боклука, като докладите за закупуване на техника и камиони за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, са реализирани благодарение на инициативата на „Спаси София“.

          Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не се чисти редовно и качествено, а липсата на пределни цени в обществени поръчки позволява фирми да предлагат абсурдно високи тарифи. Той подчерта, че настоящите действия на общината се дължат основно на инициативата на „Спаси София“ и призова кмета да посочи какви ресурси са необходими, за да се овладее кризата ефективно.

          - Реклама -

          За две години управление на Васил Терзиев София е много по-мръсен град, заяви Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Той отбеляза, че проблеми с боклука има не само в петте района с обявена кризисна организация, а в целия град.

          „Не е вярно, че само в няколко района има проблеми. Целият град не се чисти редовно и качествено“, каза Бонев и подчерта, че подава ръка на столичния кмет за конкретни действия.

          Според него Терзиев се намира в безпрецедентно добра политическа ситуация, защото няма партия в СОС, която да не подкрепи предложенията му за справяне с кризата, но проблемът е липсата на ясен план.

          „Няма как една криза да бъде успешно овладяна с решения от днес за утре. Това не е професионалният начин на работа“, коментира Бонев.

          Той призова кмета да представи плана си за справяне с кризата и да посочи от какво има нужда, за да може СОС да осигури необходимото.

          Бонев подчерта, че мега обществената поръчка за сметосъбирането беше с ясни заявки за добри цени и високо качество на услугата, но в реалността цените са многократно по-високи от прогнозните. „За някои позиции разликата между прогнозната стойност и сключения анекс е 1700%“, обясни той.

          Според Бонев липсата на пределна цена в поръчките позволява на фирмите да изнудват софиянци и да предлагат абсурдно високи тарифи.

          „Терзиев не се бори реално с мафията, както твърдеше първоначално. Това не е война срещу мафията, а битка за преразпределение на парите за боклука“, каза още той.

          Общинският съветник подчерта, че отговорността за възстановяване на доверието на гражданите е на кмета и призова за ясни и прозрачни мерки. Всички конкретни действия на общината от началото на кризата с боклука, като докладите за закупуване на техника и камиони за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, са реализирани благодарение на инициативата на „Спаси София“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          FT: Украйна разполага елитни войски на ключови направления от фронта, но разликата между Купянск и Гуляйполе показва слабостта на тази тактика

          Иван Христов -
          Украинските сили обявиха тази седмица, че на практика са отблъснали руските войски от Купянск в Харковска област, изненадващ обрат на събитията в град, който...
          Политика

          Папа Лъв XIV утешава семействата на жертвите от трагичния пожар в Швейцария

          Пламена Ганева -
          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души...
          България

          Анастасов: Гласуването за комисията „Сорос“ ще покаже кои депутати са зависими

          Екип Евроком -
          Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions