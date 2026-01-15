Бонев призовава Терзиев да представи ясен план за боклука в София

Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не се чисти редовно и качествено, а липсата на пределни цени в обществени поръчки позволява фирми да предлагат абсурдно високи тарифи. Той подчерта, че настоящите действия на общината се дължат основно на инициативата на „Спаси София“ и призова кмета да посочи какви ресурси са необходими, за да се овладее кризата ефективно.
- Реклама -
За две години управление на Васил Терзиев София е много по-мръсен град, заяви Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Той отбеляза, че проблеми с боклука има не само в петте района с обявена кризисна организация, а в целия град.
Според него Терзиев се намира в безпрецедентно добра политическа ситуация, защото няма партия в СОС, която да не подкрепи предложенията му за справяне с кризата, но проблемът е липсата на ясен план.
Той призова кмета да представи плана си за справяне с кризата и да посочи от какво има нужда, за да може СОС да осигури необходимото.
Според Бонев липсата на пределна цена в поръчките позволява на фирмите да изнудват софиянци и да предлагат абсурдно високи тарифи.
Общинският съветник подчерта, че отговорността за възстановяване на доверието на гражданите е на кмета и призова за ясни и прозрачни мерки. Всички конкретни действия на общината от началото на кризата с боклука, като докладите за закупуване на техника и камиони за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, са реализирани благодарение на инициативата на „Спаси София“.
Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не се чисти редовно и качествено, а липсата на пределни цени в обществени поръчки позволява фирми да предлагат абсурдно високи тарифи. Той подчерта, че настоящите действия на общината се дължат основно на инициативата на „Спаси София“ и призова кмета да посочи какви ресурси са необходими, за да се овладее кризата ефективно.
- Реклама -
За две години управление на Васил Терзиев София е много по-мръсен град, заяви Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Той отбеляза, че проблеми с боклука има не само в петте района с обявена кризисна организация, а в целия град.
Според него Терзиев се намира в безпрецедентно добра политическа ситуация, защото няма партия в СОС, която да не подкрепи предложенията му за справяне с кризата, но проблемът е липсата на ясен план.
Той призова кмета да представи плана си за справяне с кризата и да посочи от какво има нужда, за да може СОС да осигури необходимото.
Според Бонев липсата на пределна цена в поръчките позволява на фирмите да изнудват софиянци и да предлагат абсурдно високи тарифи.
Общинският съветник подчерта, че отговорността за възстановяване на доверието на гражданите е на кмета и призова за ясни и прозрачни мерки. Всички конкретни действия на общината от началото на кризата с боклука, като докладите за закупуване на техника и камиони за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, са реализирани благодарение на инициативата на „Спаси София“.
Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия,...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!