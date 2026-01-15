Борислав Цеков: Фалшификациите с машините са недоказуеми в съда

Фалшификациите с машините са недоказуеми по съдебен ред. В 12 без 5 налагане на 100% машинен вот и промени в Изборния кодекс, би довел до повече проблеми. Президентът не трябва да дава указания на НС какви закони да приемат. Toва заяви пред БТВ конституционалистът проф. Борислав Цеков.

- Реклама -

„Избори се пазят с наблюдение, застъпници, с активни граждански организации, видео наблюдение. „

Цеков добави, че начинът, по който гласува цивилизационният свят, са хартиените бюлетини.

Той не очаква да има затруднения с избора на служебно правителство и евентуалният служебен премиер да бъде Андрей Гюров.

„В заключителната фаза на конституционната процедура сме по връчването на мандатите за съставяне на правителство и в 7-дневен срок ще се връчи третия мандат за съставяне на правителство.“

„Ако третата група заяви веднага, че няма шанс за съставяне на правителство с третия мандат, следователно целта на процедурата е неизпълнима, а всяко забавяне ще е протакане. Държане на мандат от инат за инат, е недопустимо“, допълни конституционалистът.