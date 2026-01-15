НА ЖИВО
          Борислав Цеков: Фалшификациите с машините са недоказуеми в съда

          15 януари 2026 | 09:56
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Фалшификациите с машините са недоказуеми по съдебен ред. В 12 без 5 налагане на 100% машинен вот и промени в Изборния кодекс, би довел до повече проблеми. Президентът не трябва да дава указания на НС какви закони да приемат. Toва заяви пред БТВ конституционалистът проф. Борислав Цеков.

          „Избори се пазят с наблюдение, застъпници, с активни граждански организации, видео наблюдение. „

          Цеков добави, че начинът, по който гласува цивилизационният свят, са хартиените бюлетини.

          Той не очаква да има затруднения с избора на служебно правителство и евентуалният служебен премиер да бъде Андрей Гюров.

          „В заключителната фаза на конституционната процедура сме по връчването на мандатите за съставяне на правителство и в 7-дневен срок ще се връчи третия мандат за съставяне на правителство.“

          „Ако третата група заяви веднага, че няма шанс за съставяне на правителство с третия мандат, следователно целта на процедурата е неизпълнима, а всяко забавяне ще е протакане. Държане на мандат от инат за инат, е недопустимо“, допълни конституционалистът.

