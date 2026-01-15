НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Божанов: Машините не могат да бъдат манипулирани

          15 януари 2026 | 10:49 480
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Божидар Божанов, депутат от партията „Продължаваме Промяната“ (ПП), заяви от кулоарите на парламента, че машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани. Той подчерта, че исканията за 100% машинен вот, които бяха отправени на вчерашния протест в София, са основателни, като допълни, че така ще се осигури по-голяма прозрачност на изборния процес.

          - Реклама -
          Борисов: Подкрепяме сканиращите устройства, но без промени в 12 без 5 Борисов: Подкрепяме сканиращите устройства, но без промени в 12 без 5

          Божанов също така напомни на ГЕРБ да подпишат искането за оставка на Антон Славчев. Той обясни, че за да се постигне промяна в борбата с корупцията, трябва да бъде предприета първата стъпка – оставката на Славчев. Божанов изтъкна, че партията му има законопроект, който отговаря на международните стандарти и предвижда създаване на малка комисия, която да се занимава с конфликта на интереси, декларациите и превенцията на корупцията.

          „Ние сме за закриване на КПК и вярваме, че това ще подобри работата в този сектор“, добави Божанов.

          Божидар Божанов, депутат от партията „Продължаваме Промяната“ (ПП), заяви от кулоарите на парламента, че машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани. Той подчерта, че исканията за 100% машинен вот, които бяха отправени на вчерашния протест в София, са основателни, като допълни, че така ще се осигури по-голяма прозрачност на изборния процес.

          - Реклама -
          Борисов: Подкрепяме сканиращите устройства, но без промени в 12 без 5 Борисов: Подкрепяме сканиращите устройства, но без промени в 12 без 5

          Божанов също така напомни на ГЕРБ да подпишат искането за оставка на Антон Славчев. Той обясни, че за да се постигне промяна в борбата с корупцията, трябва да бъде предприета първата стъпка – оставката на Славчев. Божанов изтъкна, че партията му има законопроект, който отговаря на международните стандарти и предвижда създаване на малка комисия, която да се занимава с конфликта на интереси, декларациите и превенцията на корупцията.

          „Ние сме за закриване на КПК и вярваме, че това ще подобри работата в този сектор“, добави Божанов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре

          Никола Павлов -
          На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и...
          България

          Страхил Ангелов пред Евроком: ЕС се превръща в най-голямата заплаха за Европа

          Екип Евроком -
          На 1 февруари се предвижда да започне сериозно обсъждане на процедурите за излизане на България от Европейския съюз. Това заяви в телефонен разговор с...
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в столичен квартал, има тежко ранени

          Никола Павлов -
          Пожар е избухнал в къща в столичния квартал „Левски“ тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:20 ч., когато е подаден сигнал за пламъци в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions