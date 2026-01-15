Божанов: Машините не могат да бъдат манипулирани

Божидар Божанов, депутат от партията „Продължаваме Промяната“ (ПП), заяви от кулоарите на парламента, че машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани. Той подчерта, че исканията за 100% машинен вот, които бяха отправени на вчерашния протест в София, са основателни, като допълни, че така ще се осигури по-голяма прозрачност на изборния процес.

Божанов също така напомни на ГЕРБ да подпишат искането за оставка на Антон Славчев. Той обясни, че за да се постигне промяна в борбата с корупцията, трябва да бъде предприета първата стъпка – оставката на Славчев. Божанов изтъкна, че партията му има законопроект, който отговаря на международните стандарти и предвижда създаване на малка комисия, която да се занимава с конфликта на интереси, декларациите и превенцията на корупцията.