      четвъртък, 15.01.26
          България

          Божидар Божанов: Скенерите няма да спрат изборните манипулации

          15 януари 2026 | 09:24
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Скенерите няма да спрат изборните манипулации. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов в студиото на НТВ.

          „ЦИК е фалшифицирала изборните резултати в полза на Николас Мадуро на последните избори в страната, а благодарение на машините се доказвало, че той е загубил изборите. Така той обясни съмненията за изборните резултати във Венецуела.

          На въпроса дали ПП-ДБ биха се коалирали с партия на президента Румен Радев, депутатът заяви, че към момента Радев е все още президент и ПП-ДБ са изказвали критики относно негови позиции като такъв. По думите на Божанов за коалиция може да се мисли, когато и ако Радев направи партия, за да се види какви се нейните политики и цели.

          Според него част от партиите са блокирани от корупционния модел на управление. Той припомни за преговорите между ДБ и ГЕРБ за съставяне на правителсто.

