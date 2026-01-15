НА ЖИВО
      четвъртък, 15.01.26
          Война

          Британското разузнаване: Русия е загубила 415 хиляди убити и ранени в Украйна през 2025 година

          15 януари 2026 | 09:43
          Иван Христов
          Иван Христов
          През 2025 г. Русия е загубила приблизително 415 000 убити и ранени войници в Украйна. Такива изчисаления правят от Министерството на отбраната на Великобритания, позовавайки се на данни от разузнаването. Предполага се се, че тази цифра е на второ място след данните от 2024 г., когато се твърди, че годишните загуби са Русия възлизали на 430 000 души, предава УНИАН.

          В същото време Великобритания оценява загубите на руската армия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна на приблизително 1 213 000. Това включва убитите и ранените.

          Там анализират и динамиката на среднодневните загуби. Пресмята се, че през декември 2025 г. те са достигнали 1130 войници, докато през ноември руснаците са губили приблизително 1030 мъже дневно.

          Според британското разузнаване, руските жертви отново са се увеличили поради активното настъпление по фронтовата линия. В Лондон очакват загубите през януари 2026 г. да бъдат още по-големи, тъй като Русия продължава пехотните атаки по няколко фронтови линии.

