      четвъртък, 15.01.26
          Политика

          „Булекзит“: Национално движение ще извежда България от Европейския съюз (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook/Недялко Недялков
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 1 февруари 2026 г., в неделя, от 16:00 часа, в зала 3 на НДК, ще се проведе учредяването на национално движение за излизане на България от Европейския съюз и еврозоната. Инициативата, озаглавена „Bulexit (БГизход), връщане на лева и суверенитета, неутралитет!“, цели да започне битка за възстановяване на националния суверенитет и запазване на българския лев.

          Основните стъпки за създаването на движението ще бъдат разписани по закон, като присъстващите ще могат да подпишат учредителната декларация и да станат част от този процес.

          „Елате да учредим заедно национално движение, което ще води България към по-силна и независима бъдещност“, призовава публикацията в социалните мрежи.

          Акцията има за цел да създаде революция в идеологическата и ценностна ориентация на страната към консерватизъм и национализъм.

          „Зловещ експеримент с българския народ“ – предупреждението на Недялко Недялков в „Контра“ „Зловещ експеримент с българския народ“ – предупреждението на Недялко Недялков в „Контра“

          Организаторите заявяват, че България трябва да започне борба на три фронта – граждански, политически и изборен – за възстановяване на националния суверенитет. Те посочват, че „Фронт за лева“ и „23 септември“ са готови да водят тази битка, но тя ще бъде успешна единствено с широка обществена подкрепа.

          „Ние не сме политици, ние сме хора на действието!“ – подчертава Недялко Недялков, един от основните инициатори.

          По думите му, след успеха на Брекзит, България също може да извърши своето излизане от Европейския съюз и да върне суверенитета си.

          „Фронт за лева“ с акция: Тук не е Киев! (ВИДЕО) „Фронт за лева“ с акция: Тук не е Киев! (ВИДЕО)

          Те призовават всички, независимо от партийна принадлежност, да се присъединят към този исторически момент. Според тях обединените усилия ще осигурят успех на делото, което се състои в защита на българския лев и националните интереси.

          Междувременно, в контекста на предстоящото събитие, организаторите акцентират, че движението ще набляга на важността на националната стратегия, националната доктрина и националния идеал.

