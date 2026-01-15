Булгартрансгаз в разговори с водещи международни банки за стратегически енергийни проекти

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов проведе серия от срещи с водещи международни финансови институции по време на престижния финансов форум във Виена, организиран от Financial Times. Събитието събра министри на финансите, управители на централни банки, инвеститори и корпорации от Централна и Източна Европа, за да обсъдят инвестиционната среда и икономическите перспективи в региона.

В центъра на обсъжданията бе ролята на втечнения природен газ за диверсификация на доставките, минимизиране на риска и стабилизиране на цените на регионалните енергийни пазари. Владимир Малинов акцентира върху стратегическите проекти на българския газопреносен оператор, сред които Вертикалният газов коридор, регазификационни мощности и подобряване на регионалната свързаност.

„Тези проекти са от ключово значение за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност и имаме подкрепа на правителствено равнище чрез издадени държавни гаранции“, заяви Малинов по време на срещите.

По време на форума той се срещна с представители на Bank of America, J.P. Morgan, Citi, ING, Standard Chartered Bank и Cargill, като обсъди възможности за финансиране на нови проекти и рефинансиране на текущи задължения с цел оптимизиране на лихвените условия. Международните банки изразиха готовност за участие във всички проекти на „Булгартрансгаз“, мотивирайки подкрепата си със стабилните финансови резултати, устойчивите парични потоци и отговорното управление на дружеството.

Особено внимание бе отделено на двустранната среща с директора на Bank of America Емили Боус, като Малинов подчерта, че „за Булгартрансгаз е от изключително значение да работим с партньор от ранга на Bank of America“. В разговора с представители на CITI той потвърди, че продължаването на сътрудничеството с банката остава приоритет за дружеството.

Дискусиите показаха интереса на водещите международни финансови институции към стратегическите енергийни проекти на България и затвърдиха позицията на „Булгартрансгаз“ като надежден партньор за дългосрочни инвестиции.