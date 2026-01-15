НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Булгартрансгаз в разговори с водещи международни банки за стратегически енергийни проекти

          15 януари 2026 | 13:17 150
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов проведе серия от срещи с водещи международни финансови институции по време на престижния финансов форум във Виена, организиран от Financial Times. Събитието събра министри на финансите, управители на централни банки, инвеститори и корпорации от Централна и Източна Европа, за да обсъдят инвестиционната среда и икономическите перспективи в региона.

          - Реклама -

          В центъра на обсъжданията бе ролята на втечнения природен газ за диверсификация на доставките, минимизиране на риска и стабилизиране на цените на регионалните енергийни пазари. Владимир Малинов акцентира върху стратегическите проекти на българския газопреносен оператор, сред които Вертикалният газов коридор, регазификационни мощности и подобряване на регионалната свързаност.

          „Тези проекти са от ключово значение за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност и имаме подкрепа на правителствено равнище чрез издадени държавни гаранции“, заяви Малинов по време на срещите.

          По време на форума той се срещна с представители на Bank of America, J.P. Morgan, Citi, ING, Standard Chartered Bank и Cargill, като обсъди възможности за финансиране на нови проекти и рефинансиране на текущи задължения с цел оптимизиране на лихвените условия. Международните банки изразиха готовност за участие във всички проекти на „Булгартрансгаз“, мотивирайки подкрепата си със стабилните финансови резултати, устойчивите парични потоци и отговорното управление на дружеството.

          Особено внимание бе отделено на двустранната среща с директора на Bank of America Емили Боус, като Малинов подчерта, че „за Булгартрансгаз е от изключително значение да работим с партньор от ранга на Bank of America“. В разговора с представители на CITI той потвърди, че продължаването на сътрудничеството с банката остава приоритет за дружеството.

          Дискусиите показаха интереса на водещите международни финансови институции към стратегическите енергийни проекти на България и затвърдиха позицията на „Булгартрансгаз“ като надежден партньор за дългосрочни инвестиции.

          Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов проведе серия от срещи с водещи международни финансови институции по време на престижния финансов форум във Виена, организиран от Financial Times. Събитието събра министри на финансите, управители на централни банки, инвеститори и корпорации от Централна и Източна Европа, за да обсъдят инвестиционната среда и икономическите перспективи в региона.

          - Реклама -

          В центъра на обсъжданията бе ролята на втечнения природен газ за диверсификация на доставките, минимизиране на риска и стабилизиране на цените на регионалните енергийни пазари. Владимир Малинов акцентира върху стратегическите проекти на българския газопреносен оператор, сред които Вертикалният газов коридор, регазификационни мощности и подобряване на регионалната свързаност.

          „Тези проекти са от ключово значение за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност и имаме подкрепа на правителствено равнище чрез издадени държавни гаранции“, заяви Малинов по време на срещите.

          По време на форума той се срещна с представители на Bank of America, J.P. Morgan, Citi, ING, Standard Chartered Bank и Cargill, като обсъди възможности за финансиране на нови проекти и рефинансиране на текущи задължения с цел оптимизиране на лихвените условия. Международните банки изразиха готовност за участие във всички проекти на „Булгартрансгаз“, мотивирайки подкрепата си със стабилните финансови резултати, устойчивите парични потоци и отговорното управление на дружеството.

          Особено внимание бе отделено на двустранната среща с директора на Bank of America Емили Боус, като Малинов подчерта, че „за Булгартрансгаз е от изключително значение да работим с партньор от ранга на Bank of America“. В разговора с представители на CITI той потвърди, че продължаването на сътрудничеството с банката остава приоритет за дружеството.

          Дискусиите показаха интереса на водещите международни финансови институции към стратегическите енергийни проекти на България и затвърдиха позицията на „Булгартрансгаз“ като надежден партньор за дългосрочни инвестиции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Нинова към Слави и ИТН: Падението ви е умоповрачително

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към Слави Трифонов и „Има такъв народ“ (ИТН) чрез...
          Общество

          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници ‘Бръмбара’ и ‘Ширката’

          Пламена Ганева -
          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара“ и „Ширката“ – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната...
          Политика

          Втори опит: Правната комисия в парламента обсъжда промените в Изборния кодекс

          Никола Павлов -
          След неочакваното отлагане на вчерашното заседание, депутатите отново ще се съберат днес, за да обсъдят промените в Изборния кодекс. Вчерашната сесия бе отменена поради...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions