Липсата на реална политическа воля, корупционните практики и острият дефицит на медицински специалисти продължават да бъдат водещите проблеми, подкопаващи българската здравна система. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, който анализира състоянието на сектора пред NOVA NEWS.

Повод за коментара му станаха данните за съмнения за картел при предоставянето на кетъринг услуги в болниците – казус, който е обект на проверка от Комисията за защита на конкуренцията. Според д-р Ненков подобни схеми трудно биха съществували без знанието или мълчаливото съгласие на възложителите. „Когато се харчат публични средства, интересът към реалната цена изчезва и се създава среда за чиста корупция“, обясни той.

Бившият министър описа механизмите на управление в болниците и политическите решения като движени от външно влияние. Той охарактеризира това влияние като „магнитна сила“, която стои зад поведението на властимащите и определя начина на вземане на решения. В тази среда директорите на лечебни заведения са подложени на постоянен натиск, а конкуренцията при обществените поръчки често е само привидна. Ненков подчерта, че всяка съпротива срещу утвърдените схеми изисква жертви – професионални или лични.

По отношение на управлението на сектора, д-р Ненков изрази скептицизъм относно възможностите на ресорния министър да действа самостоятелно. „Министърът може да прави малки промени, но за големи реформи е нужна ясна и стабилна политическа подкрепа. При сегашната конфигурация сериозни промени са практически невъзможни“, смята той.

Експертът отхвърли тезата, че основният проблем на системата е финансовият недостиг. Въпреки че средствата за здравеопазване се увеличават ежегодно, голяма част от тях потъват заради завишени цени на консумативи и услуги. Според него увеличението на здравната вноска няма да подобри грижата за пациента, а ще увеличи доходите на тези, които вече се облагодетелстват от системата.

Кадровият срив също бе във фокуса на анализа. Ненков определи недостига на медицински кадри, и особено на медицински сестри, като „зверски“. Той изтъкна проблемите със специализацията като ключова пречка пред младите медици. „Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат“, заяви д-р Ненков. Според него промяната в модела ще настъпи едва с времето и навлизането на ново поколение лекари и граждани.