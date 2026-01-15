Възрастни жители на кюстендилското село Лозно станаха жертва на крупен грабеж, съобщиха от органите на реда. Престъплението е извършено на 14 януари в град Кюстендил, като от потърпевшите е отнета чанта, съдържаща левовата равностойност на 50 000 лв., превалутирани в евро.

Разследването е установило, че след извършване на валутната операция в банков клон, възрастните хора са тръгнали пеша. Те са преминали през обект на голяма търговска верига, след което са продължили по пътя към селото си. В края на града, на улица „20 април“, непознат мъж ги е пресрещнал и е употребил сила, за да изтръгне пазарската чанта с парите от ръцете на жената.

В хода на специализираните полицейски действия за изясняване на обстоятелствата е станало ясно, че жертвите са били проследявани през целия маршрут – от банката, през магазина, до мястото на нападението. Извършителят е 46-годишен мъж с богато криминално досие и множесто противозаконни прояви. Установено е съучастието и на неговия брат в организирането на проследяването и грабежа.

Двамата заподозрени са се придвижвали с два отделни автомобила. При последвалото полицейско преследване единият от тях не се е подчинил на подадените звукови и светлинни сигнали за спиране. Той е изоставил превозното средство в близост до дома си в селото и се е укрил. В издирвателната операция са се включили и екипи на „Гранична полиция“.

Впоследствие 46-годишният мъж е открит в крайпътна канавка по направление към село Търновлаг. Въпреки ареста и иззетите множество доказателствени средства, откраднатата сума все още не е открита. По случая е уведомена прокуратурата. Няма данни за нанесени сериозни физически травми на ограбените възрастни хора.