      четвъртък, 15.01.26
          Политика

          Датският външен министър отрече заплахите на Тръмп за Гренландия

          15 януари 2026 | 00:08 100
          Снимка: БГНЕС
          Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че в Гренландия не оперират китайски военни кораби и няма големи китайски инвестиции, предаде АФП.

          „По крайбрежието на Гренландия няма китайски военни кораби. Няма и големи китайски инвестиции в Гренландия“, каза Расмусен след разговори с американски официални лица във Вашингтон.

          Той отхвърли твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който многократно аргументира необходимостта Вашингтон да поеме контрола над острова с предполагаеми заплахи от Китай и Русия.

