Датският външен министър отрече заплахите на Тръмп за Гренландия

15 януари 2026 | 00:08
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че в Гренландия не оперират китайски военни кораби и няма големи китайски инвестиции, предаде АФП.
Той отхвърли твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който многократно аргументира необходимостта Вашингтон да поеме контрола над острова с предполагаеми заплахи от Китай и Русия.
