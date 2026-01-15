Датският външен министър отрече заплахите на Тръмп за Гренландия

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че в Гренландия не оперират китайски военни кораби и няма големи китайски инвестиции, предаде АФП.

„По крайбрежието на Гренландия няма китайски военни кораби. Няма и големи китайски инвестиции в Гренландия", каза Расмусен след разговори с американски официални лица във Вашингтон.

Той отхвърли твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който многократно аргументира необходимостта Вашингтон да поеме контрола над острова с предполагаеми заплахи от Китай и Русия.