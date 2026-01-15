НА ЖИВО
          DeepState: Руската армия опитва да пробие границата с Украйна на още един участък в Сумска област

          15 януари 2026 | 18:10 280
          Комаровка
          Комаровка
          Сподели
          Така наречената „сива“ зона близо до граничното село Комаровка в Шосткински район на Сумска област се е разширила с четири квадратни километра, от 1,98 квадратни километра на 5,98 квадратни километра. Напоследък активността на руските малки пехотни групи по украинската държавна граница се е увеличила, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState.

          Руснаците се възползват от възможността да влязат в това населено място, опитвайки се да консолидират позициите си там и да дестабилизират ситуацията.

          Отбелязва се, че руските войски „изпробват“ отбраната на ВСУ, за да разширят зоната си на дейност и контрол. Анализаторите дават пример за такава ситуация, възникнала в Грабовско, където руснаците успяха да консолидират позициите си.

          ВСУ се опитват да реагират на движенията на руснаците и да унищожават пехотни групи, но това не винаги е успешно поради определени проблеми в тези райони.

          DeepState добавят, че подобни зони стават все по-многобройни, но ВСУ често успяват да елиминират опитите на руснаците още в началото на усилията им да влязат в определен район.

          Преди това стана ясно, че руснаците са превзели село Андреевка. Курската групировка на ВСУ обаче отрече това и заяви, че Андреевка е под контрола на украинската армия.

          На 18 декември руснаците влязоха през границата с Украйна при Грабовское.

