Така наречената „сива“ зона близо до граничното село Комаровка в Шосткински район на Сумска област се е разширила с четири квадратни километра, от 1,98 квадратни километра на 5,98 квадратни километра. Напоследък активността на руските малки пехотни групи по украинската държавна граница се е увеличила, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState.

- Реклама -

Руснаците се възползват от възможността да влязат в това населено място, опитвайки се да консолидират позициите си там и да дестабилизират ситуацията.

Отбелязва се, че руските войски „изпробват“ отбраната на ВСУ, за да разширят зоната си на дейност и контрол. Анализаторите дават пример за такава ситуация, възникнала в Грабовско, където руснаците успяха да консолидират позициите си.

ВСУ се опитват да реагират на движенията на руснаците и да унищожават пехотни групи, но това не винаги е успешно поради определени проблеми в тези райони.

DeepState добавят, че подобни зони стават все по-многобройни, но ВСУ често успяват да елиминират опитите на руснаците още в началото на усилията им да влязат в определен район.

Преди това стана ясно, че руснаците са превзели село Андреевка. Курската групировка на ВСУ обаче отрече това и заяви, че Андреевка е под контрола на украинската армия.

На 18 декември руснаците влязоха през границата с Украйна при Грабовское.