      четвъртък, 15.01.26
          НачалоВойна

          DeepState: Руската армия пробива в Запорожие

          15 януари 2026 | 09:58 240
          Иван Христов
          В района на Степногорск в Запорожка област руската армия прави локални пробиви, като използва тактика на инфилтрация с малък брой пехотинци, за да консолидира позициите си в населените места и да напредват по-дълбоко. Тази тактика е подобна на „поглъщането“ на позиции на Покровско направление в Донецка област, според анализаторите от украинската OSINT общност DeepState.

          Руснаците се опитват да консолидират позициите си в превзетите територии, установяват позиции и чакат подкрепления. Междувременно Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) действат по подобен начин, като сдържат руската армия и й пречат да удържа превзетите линии.

          „Разбира се, все още имаме позиции в Степногорск, но в момента те са в безпорядък“, уточняват от DeepState.

          Анализаторите отбелязват, че операторите на дронове играят ключова роля в борбата срещу руското настъпление, опитвайки се да идентифицират групировките, преди да достигнат населените места или докато все още са в застроените райони или на позициите си. Според DeepState, след като ВСУ са загубили южната част на Степногорск, която се отличава с високи сгради, руските сили са успели да се концентрират там и да се подготвят за по-нататъшна офанзива.

          Руснаците също така навлизат в село Приморское, където гъстото частно строителство и сравнително малките щети създават условия за скрито движение, допринасяйки за формирането на значителна „сива зона“.

          Според DeepState руснаците продължават опитите си да напреднат на север, особено към река Конка, в района на Малокатериновка и други близки населени места. Освен това се регистрира инфилтрация близо до Степногорск в посока Лукянивске, където руски сили са се появявали преди, но са били елиминирани от ВСУ. Подобни тактики се наблюдават близо до Степное. В момента се установява дали руските части са успели да консолидират позициите си в тези райони.

          В същото време климатичните условия затрудняват действието на украинските дронове, така че руснаците използват мъглата, студа и снега, за да се движат скрито и да се опитат да се закрепят дълбоко в украинската отбрана. Въпреки това, ВСУ досега са открили и унищожили много подобни групи.

