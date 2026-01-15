Дмитрий Рогозин: Плановете на Тръмп за Гренландия водят към „ядрен апокалипсис“

Русия предупреждава за „ядрен апокалипсис“, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп завземе Гренландия и разположи атомни оръжия там, предава The Mirror, цитирайки изявления на Дмитрий Рогозин, сенатор от руската Държавна дума и бивш руски представител в НАТО.

- Реклама -

Рогозин заяви, че „ексцентричният“ президент на САЩ иска да разположи своите ядрени ударни сили на най-големия остров в света, за да осигури ядрено превъзходство над Русия и Китай.

Той твърди, че плановете на Тръмп за Гренландия ще доведат до Армагедон, тъй като САЩ ще разположат елементи от системата за противоракетна отбрана „Златен купол“ на острова, „в която COMSO, изкуствен интелект и многослойна архитектура се сливат в единна система“.

„Орбитални сензори, наземни прехващачи, алгоритми за вземане на решения – всичко това изисква благоприятна география. Гренландия, с арктическото си местоположение, близостта до Русия и удобните северни траектории за междуконтинентални балистични ракети, се вписва идеално в тази архитектура“, цитира изданието думите на Рогозин.

Сенаторът от Държавната дума е убеден, че с опита си да завземе острова, Тръмп „не действа хаотично, а изпълнява волята на Пентагона – да прекрати преговорите с европейските съюзници и да им избърше носа, да завземе Гренландия със сила и да я превърне в платформа за разполагане както на ядрени сили, така и на противоракетна отбрана срещу руските междуконтинентални балистични ракети. Това би демонтирало цялата система за стратегическа стабилност в света, която забранява използването на ядрени оръжия от 1945 г. насам“.

Той също така се опасява, че разполагането на ядрени оръжия в Гренландия ще доведе не до американско господство, а до края на света.

„Ето какъв е проблемът: САЩ, водени от ексцентрик, могат да се убедят, че най-накрая, благодарение на анексирането на Гренландия и разполагането там на компоненти от системата за командване и управление на стратегическите нападателни оръжия, са постигнали ядрено превъзходство над Русия и Китай… Това ще бъде началото на края на света“, убеден е Рогозин.

Русия предупреждава за „ядрен апокалипсис“, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп завземе Гренландия и разположи атомни оръжия там, предава The Mirror, цитирайки изявления на Дмитрий Рогозин, сенатор от руската Държавна дума и бивш руски представител в НАТО.

Рогозин заяви, че „ексцентричният“ президент на САЩ иска да разположи своите ядрени ударни сили на най-големия остров в света, за да осигури ядрено превъзходство над Русия и Китай.

Той твърди, че плановете на Тръмп за Гренландия ще доведат до Армагедон, тъй като САЩ ще разположат елементи от системата за противоракетна отбрана „Златен купол“ на острова, „в която COMSO, изкуствен интелект и многослойна архитектура се сливат в единна система“.

„Орбитални сензори, наземни прехващачи, алгоритми за вземане на решения – всичко това изисква благоприятна география. Гренландия, с арктическото си местоположение, близостта до Русия и удобните северни траектории за междуконтинентални балистични ракети, се вписва идеално в тази архитектура“, цитира изданието думите на Рогозин.

Сенаторът от Държавната дума е убеден, че с опита си да завземе острова, Тръмп „не действа хаотично, а изпълнява волята на Пентагона – да прекрати преговорите с европейските съюзници и да им избърше носа, да завземе Гренландия със сила и да я превърне в платформа за разполагане както на ядрени сили, така и на противоракетна отбрана срещу руските междуконтинентални балистични ракети. Това би демонтирало цялата система за стратегическа стабилност в света, която забранява използването на ядрени оръжия от 1945 г. насам“.

Той също така се опасява, че разполагането на ядрени оръжия в Гренландия ще доведе не до американско господство, а до края на света.

„Ето какъв е проблемът: САЩ, водени от ексцентрик, могат да се убедят, че най-накрая, благодарение на анексирането на Гренландия и разполагането там на компоненти от системата за командване и управление на стратегическите нападателни оръжия, са постигнали ядрено превъзходство над Русия и Китай… Това ще бъде началото на края на света“, убеден е Рогозин.