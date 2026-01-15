НА ЖИВО
          Добрич обяви грипна епидемия

          15 януари 2026 | 17:07
          Грипната вълна, започнала в Североизточна България, вече засегна и Добричка област, която обяви грипна епидемия от понеделник. В отговор на разпространението на вируса, учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се засилва.

          Според председателя на регионалната колегия на общопрактикуващите лекари д-р Стелиян Щерев, опашките пред кабинетите не са дълги, но броят на заболелите расте, особено сред учениците. „По-рядко и с по-малко симптоми се разболяват възрастните над 18 години, най-засегната е ученическата възраст“, уточни д-р Щерев.

          Също така в Силистра се наблюдава подобна тенденция, като заболеваемостта сред децата и тийнейджърите се следи чрез отсъствията от училище. Данните показват, че средно 13,5% от учениците отсъстват, като най-високи стойности – между 15 и 36% – са регистрирани в четирите училища в Тутракан.

          Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев подчерта, че децата най-често търсят лекарска помощ, което обяснява концентрацията на случаи в ученическата възраст. Той допълни, че вече се обмисля от 2027 г. безплатни ваксини да бъдат осигурени и за най-малките, за да се ограничи разпространението на грипа сред децата.

          Засега здравните власти призовават родителите да следят внимателно здравословното състояние на децата си и да спазват хигиенни мерки, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на вируса.

