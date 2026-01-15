Документални проблеми за Руан Секо и Лудогорец

Документални неволи бавят обявяването на трансфера на Руан Секо. Както е известно, нападателят се завръща в Лудогорец след неособено успешен период в Ботафого, където бе продаден преди година. През есента той игра под наем в МЛС с екипа на Реал Солт Лейк.

- Реклама -

Бразилският гранд обяви, че Секо ще е под наем в Разград. Засега обаче сделката още не е финализирана, заради известни проблеми при оформянето на документите на играча.

Очаква се до двубоя с Рейнджърс Лудогорец да финализира още един входящ трансфер. В момента се водят финални преговори, съобщава „Тема Спорт“.