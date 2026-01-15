НА ЖИВО
      четвъртък, 15.01.26
          Експерти на ООН предупреждават за „колониални" последици от плановете на Тръмп за Гренландия

          15 януари 2026 | 00:02
          Снимка: Salvatore Di Nolfi / БГНЕС
          Седем независими експерти, упълномощени от Съвета за правата на човека на ООН, изразиха сериозна загриженост относно намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия, определяйки го като потенциално „колониално господство“.

          В изявление те посочват, че твърденията, че територия може да бъде „завзета, контролирана или притежавана“ в името на националната сигурност или икономическите интереси, пораждат опасения за поддържането на демократичен и справедлив международен ред, основан на зачитане на човешкото достойнство и основните права, в съответствие с Хартата на ООН.

          „Моделът на военна агресия от страна на САЩ би нормализирал беззаконието в международните отношения“, се посочва още в изявлението.

          Експертите призовават САЩ да потвърдят ангажимента си към Хартата на ООН и да зачитат правото на Гренландия на самоопределение.

          В опит да се намери решение на кризата, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландската му колежка Вивиан Мотцфелдт проведоха преговори с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио на 14 януари, но незабавни признаци за пробив не бяха отбелязани.

