Екзекуцията на ирански мъж, арестуван по време на протести, е отложена

Екзекуцията на ирански мъж, арестуван по време на вълна от протести, за която неправителствени организации и Вашингтон предупредиха, че може да се състои на 14 януари, не е била изпълнена и е отложена.

Това съобщи правозащитна организация, като предупреди, че животът му все още е в опасност, предаде АФП.

Екзекуцията на 26-годишния Ерфан Солтани беше насрочена за 14 януари, но беше отложена, съобщи правозащитната организация Hengaw, базирана в Норвегия, позовавайки се на роднини. Организацията добави, че има „сериозни и продължаващи опасения“ относно правото му на живот.

Американският президент Доналд Тръмп, който предупреди за военни действия срещу Техеран заради репресиите срещу протестите, по-рано заяви, че е бил информиран от „надеждни източници“, че „няма планове за екзекуции“, без да даде повече подробности.