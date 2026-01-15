НА ЖИВО
          Еманюел Макрон: Европа трябва да има свой „Орешник"

          15 януари 2026 | 17:58
          Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че последното изстрелване на руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“ е „много ясен сигнал от ядрена сила“. Той подчерта, че Франция е в обсега на руските ракети и че Европа трябва да има свой аналог на това оръжие, съобщава Le Monde.

          „Посланието е ясно и за всеки, който смята, че Русия не ни засяга, трябва да е ясно: ние сме в обсега на тези ракети. Ако искаме да останем авторитетни в тази област, ние, европейците, и особено Франция, която разполага с определени технологии, трябва да се сдобием с тези нови оръжия, което ще промени играта в краткосрочен план“, заяви Макрон.

          Той добави, че Франция, заедно с Германия и Великобритания, трябва да постигне значителен напредък по отношение на способностите за удари на големи разстояния, което ще повиши европейската надеждност и ще засили ядреното възпиране.

