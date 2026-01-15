НА ЖИВО
      четвъртък, 15.01.26
          Война

          ЕС понижи тавана на цената на руския нефт

          15 януари 2026 | 11:02
          Европейският съюз отново понижи т. нар. ценови таван за руския нефт- максималната цена, на която Русия може да продава суровия си петрол на държавите-членки на ЕС. Решението беше публикувано в Официалния вестник на ЕС.

          Според документа, на Русия е забранено да продава петрол на ЕС на цена по-висока от 47,6 долара за барел до 31 януари 2026 г. След това цената ще падне допълнително до 44,1 долара за барел на 1 февруари.

          Преходният период е валиден до 16 април 2026 г., като позволява на държавите-членки на ЕС да плащат до 47,6 долара за барел за руски петрол по договори, сключени преди 1 февруари 2026 г.

