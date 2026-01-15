Европа към Вашингтон: Гренландия срещу базите – червената линия е премината

Рязка словесна ескалация между Европа и Съединените щати предизвика изявлението на председателя на австрийския Комитет за разширяване на НАТО Гюнтер Фелингер, който отправи директно предупреждение към Вашингтон заради намеренията му спрямо Гренландия. В разпространено в социалните мрежи видео той заяви, че евентуална анексия на острова от страна на САЩ ще доведе до радикален отговор от Европа – конфискация на всички американски военни бази на континента.

„Ако вземете Гренландия, ние ще вземем всички ваши бази – от Авиано до Рамщайн“, заяви Фелингер. - Реклама -

По думите му това означава пълно изтегляне на американското военно присъствие от Европа и край на стратегическата позиция, която САЩ изграждат на континента след Втората световна война.

Той подчерта, че Европа разполага със собствена „преговорна сила“ и може да гарантира сигурността си дори без американския ядрен щит. „Ще се защитаваме сами. Без американски бази, без американски сили, без американско влияние. Вашите войници ще се върнат у дома – в Чикаго и Охайо“, заяви още Фелингер, завършвайки с думите: „Вие предприемате крайни мерки, и ние ще предприемем крайни мерки.“

Изказването му идва след публикация на Кейти Милър, съпруга на съветника на Доналд Тръмп Стивън Милър, която разпространи изображение на Гренландия, покрита с американски флаг и надпис „Скоро“. Това бе възприето като ясен сигнал за реалните намерения на Вашингтон.

Междувременно Белият дом официално потвърди, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на САЩ. Говорителката Каролайн Ливит заяви, че „всички опции са на масата“, включително и използването на армията. Според нея контролът над острова е ключов за възпирането на противници в Арктика.

Стивън Милър от своя страна коментира, че „никой няма да се бори със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“ и намекна, че военна сила дори не би била необходима за установяване на контрол.

Така темата за Гренландия постепенно се превръща не просто в териториален спор, а в потенциална точка на пряк сблъсък между САЩ и Европа, който може да постави под въпрос самите основи на трансатлантическия военен и политически съюз.