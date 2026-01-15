НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Европа към Вашингтон: Гренландия срещу базите – червената линия е премината

          15 януари 2026 | 18:15 611
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Рязка словесна ескалация между Европа и Съединените щати предизвика изявлението на председателя на австрийския Комитет за разширяване на НАТО Гюнтер Фелингер, който отправи директно предупреждение към Вашингтон заради намеренията му спрямо Гренландия. В разпространено в социалните мрежи видео той заяви, че евентуална анексия на острова от страна на САЩ ще доведе до радикален отговор от Европа – конфискация на всички американски военни бази на континента.

          „Ако вземете Гренландия, ние ще вземем всички ваши бази – от Авиано до Рамщайн“, заяви Фелингер.

          - Реклама -

          По думите му това означава пълно изтегляне на американското военно присъствие от Европа и край на стратегическата позиция, която САЩ изграждат на континента след Втората световна война.

          Той подчерта, че Европа разполага със собствена „преговорна сила“ и може да гарантира сигурността си дори без американския ядрен щит. „Ще се защитаваме сами. Без американски бази, без американски сили, без американско влияние. Вашите войници ще се върнат у дома – в Чикаго и Охайо“, заяви още Фелингер, завършвайки с думите: „Вие предприемате крайни мерки, и ние ще предприемем крайни мерки.“

          Изказването му идва след публикация на Кейти Милър, съпруга на съветника на Доналд Тръмп Стивън Милър, която разпространи изображение на Гренландия, покрита с американски флаг и надпис „Скоро“. Това бе възприето като ясен сигнал за реалните намерения на Вашингтон.

          Междувременно Белият дом официално потвърди, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на САЩ. Говорителката Каролайн Ливит заяви, че „всички опции са на масата“, включително и използването на армията. Според нея контролът над острова е ключов за възпирането на противници в Арктика.

          Стивън Милър от своя страна коментира, че „никой няма да се бори със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“ и намекна, че военна сила дори не би била необходима за установяване на контрол.

          Така темата за Гренландия постепенно се превръща не просто в териториален спор, а в потенциална точка на пряк сблъсък между САЩ и Европа, който може да постави под въпрос самите основи на трансатлантическия военен и политически съюз.

          Рязка словесна ескалация между Европа и Съединените щати предизвика изявлението на председателя на австрийския Комитет за разширяване на НАТО Гюнтер Фелингер, който отправи директно предупреждение към Вашингтон заради намеренията му спрямо Гренландия. В разпространено в социалните мрежи видео той заяви, че евентуална анексия на острова от страна на САЩ ще доведе до радикален отговор от Европа – конфискация на всички американски военни бази на континента.

          „Ако вземете Гренландия, ние ще вземем всички ваши бази – от Авиано до Рамщайн“, заяви Фелингер.

          - Реклама -

          По думите му това означава пълно изтегляне на американското военно присъствие от Европа и край на стратегическата позиция, която САЩ изграждат на континента след Втората световна война.

          Той подчерта, че Европа разполага със собствена „преговорна сила“ и може да гарантира сигурността си дори без американския ядрен щит. „Ще се защитаваме сами. Без американски бази, без американски сили, без американско влияние. Вашите войници ще се върнат у дома – в Чикаго и Охайо“, заяви още Фелингер, завършвайки с думите: „Вие предприемате крайни мерки, и ние ще предприемем крайни мерки.“

          Изказването му идва след публикация на Кейти Милър, съпруга на съветника на Доналд Тръмп Стивън Милър, която разпространи изображение на Гренландия, покрита с американски флаг и надпис „Скоро“. Това бе възприето като ясен сигнал за реалните намерения на Вашингтон.

          Междувременно Белият дом официално потвърди, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на САЩ. Говорителката Каролайн Ливит заяви, че „всички опции са на масата“, включително и използването на армията. Според нея контролът над острова е ключов за възпирането на противници в Арктика.

          Стивън Милър от своя страна коментира, че „никой няма да се бори със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“ и намекна, че военна сила дори не би била необходима за установяване на контрол.

          Така темата за Гренландия постепенно се превръща не просто в териториален спор, а в потенциална точка на пряк сблъсък между САЩ и Европа, който може да постави под въпрос самите основи на трансатлантическия военен и политически съюз.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Лувърът увеличава входната такса за посетители извън Европа с 45%

          Дамяна Караджова -
          Лувърът реши да повиши цената на входа за повечето посетители извън Европа с 45%, като част от усилията си да стабилизира финансите след поредица от стачки
          Политика

          УНИЦЕФ: Над 100 деца са загинали в Газа след обявяването на примирието

          Дамяна Караджова -
          Над 100 непълнолетни са били убити в Ивицата Газа от обявяването на примирието през октомври миналата година.
          Политика

          Муцунски уточни, че паузата на САЩ за визите засяга само имигрантските процедури

          Пламена Ганева -
          Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски коментира решението на Държавния департамент на САЩ временно да замрази издаването на имигрантски визи за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions