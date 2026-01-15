„Фалшивите“ евро в Казанлък – реквизит за кино или опит за измама?



Част от задържаните неистински евро в Казанлък се оказаха реквизит за филмови цели, а не висококачествени фалшификати, съобщиха от Окръжната прокуратура и МВР в Стара Загора. От началото на годината в региона са регистрирани пет случая на прокарване в обращение на съмнителни еврови банкноти, като по три от тях са образувани досъдебни производства.

По данни на разследващите само в един от случаите става дума за реално произведена фалшива банкнота от 100 евро. Останалите открити „банкноти“ представляват обикновена хартия с отпечатан образ на евро и допълнителни надписи на английски или турски език, които ясно указват, че са предназначени за филмови или сценични цели.

Един от инцидентите е от 11 януари, когато в търговски обект в Казанлък е прокарана банкнота от 100 евро. Бързо са установени две лица на 23 и 25 години. Те са били задържани за 24 часа, но впоследствие освободени поради липса на достатъчно доказателства за умисъл и начин на извършване на деянието. И двамата нямат криминални регистрации, а единият от тях е с постоянна работа.

При последвало претърсване в жилище в Стара Загора е открита още една подобна банкнота, която също се оказва хартия, използвана за филмов реквизит и лесно различима от истинските пари. Според прокуратурата към момента няма данни за организирана престъпна група, но се проверява информация за комуникация чрез криптирани чатове, свързана с покупката на такива „банкноти“.

Заместник-окръжният прокурор Георги Николов подчерта, че случаите с фалшиви парични знаци се следят изключително стриктно, тъй като засягат доверието във финансовата система. Той припомни, че още през ноември миналата година е постановена ефективна присъда от една година лишаване от свобода за подобно престъпление в региона.

Разследването по настоящите случаи продължава, като в следващите дни материалите ще бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор. Той ще прецени дали има достатъчно основания за повдигане на обвинения и дали действията на замесените лица представляват умишлен опит за измама или става дума за неволно използване на реквизит, предназначен за други цели.