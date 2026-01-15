НА ЖИВО
          Свят

          Федерален служител простреля мъж при арест в Минеаполис, след нападение с лопата и метла

          15 януари 2026 | 16:14
          В северната част на Минеаполис, федерален служител на реда е прострелял мъж в крака, след като той е оказал съпротива при арест, опитал да избяга и нападнал служителя, съобщава CNN.

          Инцидентът се случил около 18:50 ч. местно време, когато федерални служители извършвали целенасочена проверка на трафика. Полицията се опитала да спре мъж от Венецуела, за когото Департаментът за вътрешна сигурност заявил, че е в САЩ нелегално.

          САЩ изпращат стотици допълнителни федерални агенти в Минеаполис след смъртоносната стрелба на ICE

          Заподозреният избягал с колата си, блъснал се в паркиран автомобил и след това се опитал да избяга пеша. Когато федералният служител го настигнал, мъжът започнал да се съпротивлява и го нападнал.

          „Двама други излезли от близък апартамент и също атакували представителя на органите на реда с лопата и дръжка на метла. Поради тази атака, служителят открил огън в опит да се защити, като прострелял беглеца в крака“, каза говорител на властите.

          Служителят и простреляният мъж са отведени в болница с наранявания, които не представляват опасност за живота им. Двете други лица, участвали в нападението, са задържани от полицията.

          Инцидентът се случва на фона на напрежение в Минеаполис, след като преди седмица жена беше убита при операция на федерални имиграционни агенти, което предизвика широко обществено внимание и протести.

