Федерален служител простреля мъж при арест в Минеаполис, след нападение с лопата и метла

В северната част на Минеаполис, федерален служител на реда е прострелял мъж в крака, след като той е оказал съпротива при арест, опитал да избяга и нападнал служителя, съобщава CNN.

- Реклама -

Инцидентът се случил около 18:50 ч. местно време, когато федерални служители извършвали целенасочена проверка на трафика. Полицията се опитала да спре мъж от Венецуела, за когото Департаментът за вътрешна сигурност заявил, че е в САЩ нелегално.

Заподозреният избягал с колата си, блъснал се в паркиран автомобил и след това се опитал да избяга пеша. Когато федералният служител го настигнал, мъжът започнал да се съпротивлява и го нападнал.

„Двама други излезли от близък апартамент и също атакували представителя на органите на реда с лопата и дръжка на метла. Поради тази атака, служителят открил огън в опит да се защити, като прострелял беглеца в крака“, каза говорител на властите.

Служителят и простреляният мъж са отведени в болница с наранявания, които не представляват опасност за живота им. Двете други лица, участвали в нападението, са задържани от полицията.

Инцидентът се случва на фона на напрежение в Минеаполис, след като преди седмица жена беше убита при операция на федерални имиграционни агенти, което предизвика широко обществено внимание и протести.