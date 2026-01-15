НА ЖИВО
          Филипов за Левски: Изненадващо, тревожно! Засяга цялото първенство

          И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички

          15 януари 2026 | 00:52 100
          Сподели
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, излезе с публикация след трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски. Той определи действието на „сините“ като изненадващо и тревожно, като написа, че този казус засяга цялото първенство.

          Пълната позиция на Илиян Филипов (без редакторска намеса):

          „Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс.

          При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.

          Това поведение ме изненадва.

          Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство.

          Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за:

          неправомерно използван футболист;

          възможно отнемане на точки;

          ревизия на резултати;

          и сериозен удар върху доверието в българския футбол.

          Задавам си напълно логичния въпрос:

          осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират?

          Ботев не търси конфликти.

          Ботев търси спазване на договори и правила.

          Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай.

          Но този казус вече не е само „Ботев срещу Левски“.

          Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно.

          И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички.“

