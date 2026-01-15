Украинските сили обявиха тази седмица, че на практика са отблъснали руските войски от Купянск в Харковска област, изненадващ обрат на събитията в град, който беше на ръба на превземането само преди месеци. В Гуляйполе в Запорожка област обаче Русия оказва огромен натиск върху Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Анализатори заявиха пред Financial Times, че различната съдба на тези два града до голяма степен се обяснява с количеството и качеството на разположените там украински войски – едни от най-добре обучените войници са изпратени в Купянск, докато бригадите в Гуляйполе са с недооборудван персонал и са изтощени.

„Украинците са разтегнати по фронтовата линия, така че въпреки че успяха да облекчат натиска върху Купянск, фронтът бе пробит на друго място“, заяви пред репортери Емил Кастехелми, военен анализатор от финландската компания Black Bird Group.

Според журналиста и военен офицер Юрий Бутусов, операцията, която е изтласкала по-голямата част от руските сили от Купянск, е включвала закалени в битки части, елитни оператори на дронове от групата „Лазар“ и няколко щурмови полка.

„Украинците дават приоритет на комплектоването и екипирането на тези щурмови полкове. Те получават приоритет при осигуряването на бронирани машини и мобилизирани войници, а редиците им се попълват по-бързо от другите бригади“, подчерта в разговор с журналисти Роб Лий, военен анализатор и старши сътрудник в Института за изследвания на външната политика.

Изданието отбелязва, че една от опитните щурмови части, изпратени на изток да защитават Купянск, е 13-та оперативно-разпознавателна бригада „Хартия“. 26-годишен сержант от взвод от бригадата с позивна „Соматра“ заяви пред репортери, че операцията по прогонване на руските войски от Купянск е била проведена методично и строго секретно. Според нея части са се движили тайно през цялата есен, след това са преминали през горите около града и след това са влезли в него.

„Не се случи бързо; новините за Купянск дойдоха много по-късно, след като вече бяхме работили там“, заяви „Соматра“.

Сержантът разказа пред репортери, че става все по-трудно да се намерят хора, желаещи да воюват доброволно.

„В Украйна няма много хора; всички, които бяха достатъчно мотивирани, се записаха през 2022 или 2023 г. Останалите… бяха или немотивирани, или ранени“, казва боецът.

Според някои анализатори, приоритизирането на щурмови части може да доведе до още по-голям недостиг на персонал в редовните бригади, някои от които охраняват участъци от фронта от месеци или дори години.

Изданието отбеляза, че според данни на DeepState руските войски са напреднали по южния фронт и вече са на 15 километра от Запорожие. В края на ноември 2025 г. Украйна изпрати 225-и щурмов полк в Гуляйполе, за да подсили отбраната на това направление.

Анализатори и украински войници заявиха пред репортери, че Купянск и Гуляйполе са второстепенни цели за руснаците, тъй като Русия е фокусирана върху пълното завладяване на Донбас.

Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за безпилотни системи „Ахил“, заяви пред репортери, че широкомащабната тактика на настъпление на руснаците е насочена към предотвратяване на укрепването на онези участъци от фронтовата линия на Украйна, които Москва счита за най-важни. Той обясни това с руските атаки срещу участъци от фронтовата линия, далеч от Донбас.