      четвъртък, 15.01.26
          Гъст черен дим над Студентски град: пожар на бул. „Филип Кутев“

          15 януари 2026 | 13:48 1710
          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пожар избухна на столичния бул. „Филип Кутев“ в посока Студентски град, съобщават очевидци в социалните мрежи. Оттам се споделят снимки и видеа на гъст черен дим, който се издига от мястото на инцидента.

          Към момента няма потвърдена информация дали движението по булеварда е временно затворено. Причините за пожара все още не са установени, а екипи на пожарната са на място и работят за овладяването на огъня.

          Очаква се допълнителна информация, включително за мащаба на щетите и причините за възникването на инцидента. Очевидците се призовават да избягват района, докато пожарът не бъде потушен.

