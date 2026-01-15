Гъст черен дим над Студентски град: пожар на бул. „Филип Кутев“

Пожар избухна на столичния бул. „Филип Кутев“ в посока Студентски град, съобщават очевидци в социалните мрежи. Оттам се споделят снимки и видеа на гъст черен дим, който се издига от мястото на инцидента.

Към момента няма потвърдена информация дали движението по булеварда е временно затворено. Причините за пожара все още не са установени, а екипи на пожарната са на място и работят за овладяването на огъня.

Очаква се допълнителна информация, включително за мащаба на щетите и причините за възникването на инцидента. Очевидците се призовават да избягват района, докато пожарът не бъде потушен.