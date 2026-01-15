Георги Кадиев: БСП и ИТН продължават да се самоубиват

У нас, БСП и ИТН продължават да се самоубиват, този път подкрепяйки Пеевски за оставане на охраната му от НСО. Зависимостта там очевидно е пълна, а и прибират като за последно раздаване. Някой е прибрал пари за тази работа, бъдете сигурни. Все пак, 4 от БСП гласуваха против, има още хора със самостоятелно мислене.

- Реклама -

Това написа във Фейсбук Георги Кадиев – бивш заместник-министър на финансите и бивш депутат. Ето какво още сподели той по отношение на вътрешно и външно-политическите теми от деня.

• Също у нас, „шарлатаните“ приеха и върнаха мандата веднага. Третият мандат ще отиде при АПС. Нямам логично обяснение защо Радев го дава на тях. Последното, което чувам е, че Радев все пак ще напусне президентството и ще участва в тези избори, може би това е някакъв знак на партньорство към АПС.

• В Русия, Лавров заяви, че Москва трябва да продължи да работи с Иран за прилагане на двустранните им споразумения и че никоя друга държава не може да промени естеството на връзките между Русия и Иран. Лавров говори на пресконференция в Москва.

• В Иран, високопоставен ирански служител заяви, че Техеран е предупредил съседните страни, в които се намират американски войски, че ще отмъсти срещу американските бази, ако Вашингтон изпълни заплахите си да се намеси в протестите. Иран, за разлика от Венецуела, има балистични ракети. Там няма да е толкова лесно.

• В Брюксел, ЕС не трябва да чака Тръмп да предприеме бързи действия срещу иранския режим, заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в интервю, описвайки иранския режим като „на последни издихания“. Лидерите на ЕС трябва да увеличат натиска върху иранския режим, докато той мачка протестиращите, каза Мецола. Това са само приказки, разбира се. Ако протестиращите в Иран чакат на помощ от ЕС, загубени са.

• В САЩ, Тръмп: „Всичко по-малко от американския контрол над Гренландия е неприемливо. НАТО трябва да ни води пътя към постигането му. Ако не го направим, Русия или Китай ще го направят, а това няма да се случи! Без огромната мощ на Съединените щати, голяма част от която изградих по време на първия си мандат и сега я издигам на ново и дори по-високо ниво, НАТО не би било ефективна сила или възпиращ фактор – дори не близо! Те знаят това, както и аз.“ Тръмп е самовлюбен паун, макар точно за слабостта на НАТО без САЩ да е прав.

• В Гренландия, местнитене искат да бъдат ре-колонизирани от нова външна сила и само малко малцинство има интерес към присъединяване към САЩ. Гренландците харесват скандинавската си система за социално подпомагане, с нейното безплатно здравеопазване, безплатно образование и силна мрежа за социална сигурност. Дания отдавна управлява Гренландия, но съгласно датското законодателство островът има право да свика референдум за независимост и отделяне. Но това все още не се е случило, отчасти защото Гренландия все още разчита на стотици милиони долари всяка година под формата на датски субсидии.

• В Украйна, „ние сме първите в света, които създадоха щурмови полкове, състоящи се от дронове, един от които служи като ударна сила при неотдавнашното освобождаване на Купянск“, каза новият министър на отбраната Фьодоров. „Движим се към пълна автономия на бойното поле — от машинно зрение и анализ на данни до рояци от дронове. Нашата амбициозна цел е да направим Украйна първата страна в света, способна да предвижда и неутрализира вражески атаки, използвайки изкуствен интелект.“ България коя страна поред ще е, способна на това?

• В Брюксел, Рюте по време на конференция: „Нека не забравяме данните от нашите разузнавателни служби: те ни казват, че до 2027, 2029 или 2031 Русия ще бъде готова да се опита да предприеме действия срещу нас. Поне ще има такъв капацитет. И моята загриженост е, че ако Китай тръгне срещу Тайван, никога няма да го направи сам. Те ще тласнат Путин в Москва да предприеме действия срещу нас.“ Тези вярно живеят в паралелен свят.

• В Сърбия, Вучич заяви, че знае кой ще бъде партньор на петролната компания NIS, но отказа да разкрие подробности. Вучич се срещна с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян в Абу Даби, и изрази надежда, че както Унгария, така и ОАЕ ще участват в придобиването на руския дял в NIS.

• Отново в Брюксел, ЕК представи законодателни предложения за допълнителни 90 милиарда евро помощ за Украйна през 2026-2027. Заемът за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро ще включва 60 милиарда евро за военна помощ и 30 милиарда евро за обща бюджетна подкрепа. Той ще бъде финансиран чрез общи заеми на ЕС от капиталовите пазари и ще бъде обезпечен от бюджетния резерв на ЕС. България, понеже имаме много пари и сме цъфнали и вързали, ще обезпечи 0.6% от заема, т.е. около 500 млн. евро. Никога няма да видим тези пари, това е лош кредит по презумпция.

• В Унгария, според последно проучване опозиционната партия „Тиса“ допълнително увеличава преднината си пред управляващата Фидес през януари. „Тиса“ привлече 48% от решените да гласуват избиратели, „Фидес“ е с 38%. Предизборните мерки за разходи на правителството сякаш дадоха на „Фидес“ известна инициатива през втората половина на годината, но инерцията спря и дори се обърна през декември-януари. Укрепването на Фидес беше прекъснато от скандал с малтретиране на деца в поправително заведение.

• В Китай, страната отчита рекорден търговски излишък за 2025 г., въпреки рязък спад на износа към САЩ. Причината е масово пренасочване на търговията към други региони, особено ЕС и страните от АСЕАН. В резултат зависимостта на Европа от китайски стоки и компоненти се задълбочава, което поставя ЕС в уязвима позиция между САЩ (сигурност) и Китай (вериги за доставки). Макар европейските държави да са все по-притеснени от китайската конкуренция (особено при електромобилите), възможностите за протекционизъм са ограничени, защото европейската индустрия зависи от китайски суровини, редкоземни елементи и компоненти.

• В САЩ, преговорите между САЩ, Дания и Гренландия се провалиха, а възможността САЩ да поеме контрол над Гренландия остава реална. ЕС реагира символично, без реална стратегия. Европа не разбира истинските мотиви на Тръмп и не е готова да вдигне залога, например чрез сериозни планове за излизане от НАТО. Макар Конгресът формално да може да спре анексия на Гренландия, това не е сигурно. Президентът има значителна свобода за военни действия, а законодателни опити да бъде ограничен са слаби. Най-вероятният компромис е САЩ да получат оперативен контрол над Гренландия, без формално да стане американска територия.

• В Иран, управляващите обявиха, че няма да екзекутират протестиращи, което временно успокои Тръмп. Остава напълно неясно каква е крайната цел на САЩ — хуманитарна, геополитическа или военна. Историческият опит показва, че надеждите на протестиращите в Иран към САЩ често не се оправдават. Независими източници сочат хиляди жертви, масови арести и тежки репресии. Протестите вече засягат и традиционно лоялни към режима социални групи, като търговците. Въпреки това режимът остава сплотен и без видими вътрешни разломи.

• По света, геополитическата несигурност и растящият публичен дълг тласкат инвеститорите към злато, сребро, метали и криптовалути. Цените на суровините достигат рекордни нива, подкрепени от страх от недостиг, китайско презапасяване и спекулативен ефект.

Сега знаете повече за света около нас, както аз го виждам.