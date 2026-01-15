Германия, Франция и Швеция изпращат войски в Гренландия заради заплахите на Тръмп

Германия и Франция обявиха, че ще разположат войски в Гренландия след засилените заплахи на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров.

Според германското министерство на отбраната, 13-членен разузнавателен екип на Бундесвера ще бъде разположен в столицата Нуук от 15 януари, по покана на Дания, с цел „да проучи рамковите условия за възможни военни действия в подкрепа на Дания за осигуряване на сигурността в региона“.

Франция, която е единствената ядрена сила в ЕС, също потвърди участието си след среща на високо равнище между представители на САЩ, Дания и Гренландия във Вашингтон. Швеция също обяви, че ще участва в европейската мисия.

„Ясно е, че президентът има желание да завладее Гренландия, което е абсолютно ненужно“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен след срещата с американски представители, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Тръмп многократно подчерта, че островът е жизненоважен за сигурността на САЩ, което предизвика засилена координация между европейските съюзници за защита на територията.